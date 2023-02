Pokémon GO: Alle Feldforschungen im Februar 2023 – Welche Monster lohnen sich?

Im Februar 2023 erwarten euch in Pokémon GO wieder eine Reihe von Feldforschungen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen in diesem Monat auf euch warten, wo ihr mit etwas Glück ein Shiny abstauben könnt und welche Monster sich lohnen.

Was sind das für Aufgaben? An den PokéStops in Pokémon GO habt ihr täglich die Möglichkeit, euch sogenannte Feldforschungen zu erdrehen. Jeden Monat wechseln die Aufgaben und dazugehörigen Belohnungen, weshalb ihr auch im Februar wieder auf neue Quests treffen könnt. Welche das sind und über welche Begegnungen ihr euch freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das sind die Feldforschungen im Februar 2023

Was zeigt die Grafik? Wie ihr das wahrscheinlich aus der Vergangenheit kennt, wird es auch im Februar wieder neue Feldforschungen geben. Diese erstrecken sich über die unterschiedlichsten Kategorien, wie dem Werfen, Fangen, Kämpfen oder dem Interagieren mit eurem Kumpel oder Freunden, weshalb für jeden Spieler die passende Quest dabei sein sollte.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck, haben wir euch nachfolgend alle Aufgaben und ihre Pokémon-Begegnungen aus dem Februar zusammengefasst. Monstern, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir außerdem mit den entsprechenden Sternen in der Grafik vermerkt.

Alle Forschungen im Februar 2023

So holt ihr euch die Forschungen: Um euch die Feldforschungen zu sichern, müsst ihr nur die Fotoscheibe der PokéStops drehen. Die jeweilige Quest wird dann in eurer “Feld”-Ansicht hinterlegt, die ihr über einen Klick auf das Fernglas erreicht.

Inklusive der AR-Aufgaben könnt ihr dort aktuell bis zu 4 Aufgaben aufbewahren und ganz entspannt lösen. Eine zeitliche Begrenzung habt ihr dafür nämlich nicht. Allerdings könnt ihr nur dann neue Aufgaben erhalten, wenn ihr dort entsprechend Platz habt. Um diesen zu schaffen, müsst ihr die Quests entweder einlösen oder löschen.

Das sind Forschungsstempel: Ihr solltet täglich bestenfalls mindestens eine Quest einlösen, denn dafür erhaltet ihr einen sogenannten Forschungsstempel. Diesen seht ihr in der Übersicht oberhalb der Aufgaben. Habt ihr 7 Stempel gesammelt erwartet euch ein Forschungsdurchbruch, der euch neben Items und Sternenstaub auch eine weitere Begegnung mit einem Pokémon beschert.

Auf welche Monster ihr euch im Forschungsdurchbruch aktuell freuen könnt, zeigen wir euch hier.

Diese 8 Monster lohnen sich am meisten

Trasla: Das Psycho- und Fee-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation lässt sich über Kirlia zu Guardevoir und Galagladi weiterentwickeln. Letztere können von hohen Angriffswerten profitieren und gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Darüber hinaus könnt ihr euch für Guardevoir mit dem Start des Valentinstag-Events am 08. Februar auch erstmals die entsprechende Mega-Entwicklung sichern, welches eines der besten Fee-Angreifer in Spiel ist.

Trasla

Kaumalat: Das Drachen- und Boden-Pokémon Kaumalat lässt sich für gewöhnlich im Spiel nur selten in der Wildnis finden. Doch das kleine Monster besitzt mit Knakrack eine starke Weiterentwicklung, die besonders in Raids punkten kann.

Mit einem Moveset aus Lehmschuss und Erdkräfte gehört es zu den besten Boden-Angreifern im Spiel und auch als starkes Drachen-Pokémon kann es sich sehen lassen. Aus diesem Grund sollte ein entsprechendes Exemplar in eurem Team nicht fehlen. Mit 3 fabelhaften Würfen hintereinander, ist die Aufgabe aber auch etwas anspruchsvoller.

Kaumalat

Tanhel: Ein weiteres starkes Monster ist Metagross, die Weiterentwicklung von Tanhel. Das Stahl- und Psycho-Pokémon punktet ebenfalls mit hohen Werten im Angriff und der Verteidigung, weshalb es eines der stärksten Stahl-Angreifer ist. Mit einem Moveset aus Zen-Kopfstoß und Psychokinese gehört es außerdem zu den besten Psycho-Angreifern im Spiel.

Und auch in den PvP-Kämpfen der Meisterliga kann es sich mit einer Attackenkombination aus Patronenhieb, Sternenhieb und Erdbeben sehen lassen. Allerdings braucht ihr bei den Aufgaben etwas Glück, dass ihr Tanhel erhaltet, denn das Monster teilt sich die Belohnung mit Barschwa und Perlu. Es ist somit Zufall, welches Monster ihr bekommt.

Tanhel

Dratini: Das Drachen-Pokémon Dratini stammt aus der ersten Spiele-Generation und besitzt mit Dragoran ebenfalls eine starke Weiterentwicklung. Mit den Attacken Drachenrute und Wutanfall kann es sich unter den 10 besten Drachen-Angreifern einreihen. In der Meisterliga ist Dragoran mit Feuerodem, Drachenklaue und Kraftkoloss zudem einer der Top-Kandidaten.

Dratini

Karpador: Ein Monster, was ihr euch ebenfalls nicht entgehen lassen solltet, ist Karpador. Das Pokémon aus der ersten Spiele-Generation besitzt mit Garados eine starke Weiterentwicklung. Das Wasser- und Flug-Pokémon ist einer der besten Wasser-Angreifer im Spiel.

Außerdem besitzt es eine Mega-Entwicklung, die nochmal etwas stärker ist und somit hervorragend für den Einsatz in Raids geeignet ist. Und auch in der Meisterliga kann sich Garados sehen lassen.

Karpador

Übrigens: Wer bereits genügend starke Garados in seinem Team hat, kann die Quest mit Karpador alternativ auch dafür nutzen, seine Angler-Medaille zu vervollständigen. Für diese müsst ihr nämlich 1.000 große Exemplare fangen, um sie auf Platin zu bekommen.

Weitere starke Angreifer zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Geronimatz: Ein weiteres seltenes Monster mit einer starken Weiterentwicklung ist das Normal- und Flug-Pokémon Geronimatz. Das kann mit Washakwil als eines der besten Flug-Pokémon glänzen. Darüber hinaus könnt ihr Geronimatz mit etwas Glück auch in seiner schillernden Form fangen.

Da das Monster im Spiel für gewöhnlich nur hin und wieder aus Eiern schlüpfen kann, sind die Chancen ein schillerndes Exemplar zu bekommen dabei eher schlecht. Wer sich also ein Shiny sichern will, kann sein Glück über die Forschungen probieren. Zum Lösen müsst ihr allerdings 4 Kilometer laufen.

Geronimatz

Relaxo: Das Normal-Pokémon aus der ersten Spiele-Generation eignet sich durch seine hohen Ausdauerwerte vor allem als starker Arena-Verteidiger. Darüber hinaus ist das Pokémon auch bei Shiny-Jägern sehr begehrt, da man es außerhalb von bestimmten Events für gewöhnlich nicht so häufig zu Gesicht bekommt. Mit zwei fabelhaften Würfen und etwas Glück könnt ihr euch vielleicht ein Shiny aus der Forschung sichern.

Relaxo

Pandir: Ein Monster, was ihr momentan ausschließlich aus den Forschungsaufgaben erhalten könnt, ist Pandir. Das Monster stammt aus der 3. Spiele-Generation und besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Dafür hat es 9 verschiedene Fellmusterungen, die monatlich wechseln.

Es ist somit vor allem für Sammler und Shiny-Jäger interessant. Im Februar könnt ihr es mit dem Muster 8 finden.

Pandir (Fellmuster 8)

Wie gefallen euch die Feldforschungen im Februar 2023? Welches Monster werdet ihr euch sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Im Februar erwartet euch die große Honen-Tour in Pokémon GO. Wir zeigen euch, was wir zum Event bereits wissen.