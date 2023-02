Pokémon GO: Live-Ticker zur weltweiten Hoenn-Tour – Morgen startet das Event

Die weltweite Hoenn-Tour in Pokémon GO läuft am 25. und 26. Februar 2023. Hier im Live-Ticker halten wir von MeinMMO euch mit Infos zum Event, den Habitaten, Spawns und allem drumherum auf dem Laufenden.

Was ist das für ein Event? Die Hoenn-Tour fand bereits am vergangenen Wochenende lokal in Las Vegas statt, nun ist der Rest der Welt dran. An diesem Wochenende stehen die Monster der Hoenn-Region, also der 3. Spielgeneration, im Fokus.

Wann läuft die Hoenn-Tour? Sie läuft am Samstag, dem 25. Februar und am Sonntag, dem 26. Februar. An beiden Tagen läuft das Event jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Wenn ihr während des Events nach aktuellen Infos sucht, seid ihr hier richtig. Denn wir verfolgen die weltweite Hoenn-Tour hier im Live-Ticker und halten euch während des Events mit aktuellen News auf dem Laufenden.

17:00 Uhr Die weltweite Hoenn-Tour steht bevor! Willkommen hier im Live-Ticker von MeinMMO zur weltweiten Hoenn-Tour in Pokémon GO. Ab Samstag, dem 25. Februar 2023, halten wir euch hier mit aktuellen Infos rund um das Event auf dem Laufenden. Wir werden euch während des kompletten Events mit Tipps, News und Hinweisen zur Hoenn-Tour versorgen. Schaut einfach immer wieder hier vorbei, um nachzuschauen, was es neues gibt. Am Samstagmorgen geht es los! Wichtig: Erledigt dringend noch vor dem Event-Start die Proto-Grollen-Forschung.

Die wichtigsten Infos zur weltweiten Hoenn-Tour auf einen Blick

Ihr sucht detaillierte Informationen rund um die weltweite Hoenn-Tour? Dann schaut hier vorbei:

Was steckt in der Hoenn-Tour? Grundsätzlich wird sich alles darum drehen, die Monster der dritten Generation zu fangen. So könnt ihr allen Monstern auch in der Shiny-Form begegnen – allerdings gibt es laut Niantic nur für einzelne Arten eine verbesserte Shiny-Chance. Rechnet also nicht mit geboosteten Shiny-Raten für jedes Pokémon.

Über die beiden Tage werden die Monster in „Habitaten“ spawnen. Ihr werdet also nicht allen Monstern gleichzeitig begegnen können. Dementsprechend lohnt es sich, langfristig oder über den Tag verteilt zu spielen.

Zu den Highlights des Events gehören die Proto-Raids mit Kyogre und Groudon, die neue Spezialforschung „Legendenjagd“ und zahlreiche Spawns aus der dritten Generation. Einen genauen Überblick aller Features findet ihr in der Übersicht zur weltweiten Hoenn-Tour.