Pokémon GO: Erkunde 1 km zur Hoenn-Tour klappt nicht? So geht’s

In Pokémon GO gibt es gerade die Aufgabe “Erkunde 1 km”, doch teilweise berichten Trainer von Problemen. Wie löst man das?

Während der aktuell laufenden Hoenn-Tour in Pokémon GO bekommt ihr die neue Spezialforschung “Legendenjad”.

Sowohl auf Stufe 3 als auch Stufe 4 der Forschung müsst ihr verschiedene Aufgaben lösen, unter anderem: “Erkunde 1 km”.

Die Formulierung variiert ein wenig von dem gewohnten “Gehe 1 Kilometer” oder “Laufe 1 Kilometer” und sorgt gleichzeitig für Probleme. So berichten einige Trainer, dass sie zwar einen Kilometer gelaufen sind, aber die Aufgabe nicht abgeschlossen wurde.

Trainer berichten von Problemen bei “Erkunde 1 km” – So lösen sie es

Was ist das Problem? Einige Trainer, etwa im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad”, teilen ihre Erfahrungen mit der Aufgabe. Ein User fragt, was er falsch gemacht habe, da sich die Aufgabe trotz längeren Laufens nicht lösen will (via reddit).

Andere Trainer stimmen ein:

“Die Challenge ist definitiv fehlerhaft. Auf beiden Seiten musste ich ein paar Kilometer laufen, bis der eine Kilometer registriert wurde” (via reddit).

“ich musste mehrere Kilometer laufen, um die 1-km-Parts zu erledigen” (via reddit).

“Ich hab 2-km-Eier ausgebrütet, bevor die Aufgabe erledigt war” (via reddit).

In den vergangenen Tagen berichteten Trainer auch immer mal wieder, dass das Adventure-Sync-Feature nicht richtig funktioniere oder Laufdistanz nicht genau erfasst werde. Damit könnte das Problem zusammenhängen.

Wie löst man die Aufgabe? Trotz der Formulierung “Erkunde” geht es schlicht um das Laufen der Distanz. Ihr macht also nichts falsch, wenn ihr einfach lauft und so die Distanz sammelt. Es kann aber passieren, dass ihr etwas mehr laufen müsst als einen Kilometer.

Trainer teilen dazu noch Tipps:

“Es hilft, das Spiel ab und zu mal neu zu starten, um die Kilometer zu kriegen” (via reddit).

“Ich musste neu starten, um die Aufgabe zu lösen” (via reddit).

“Es ist am besten, so viel wie möglich geradeaus zu laufen, hin und zurück wird oft nicht gezählt” (via reddit).

Es kann also helfen, eine direkte Route zu wählen und im Zweifel das Spiel neu zu starten, wenn ihr die Aufgabe möglichst schnell erledigt haben möchtet. Über die Zeit löst sich die Aufgabe aber quasi nebenbei, wenn ihr sowieso am Laufen seid.

Habt ihr den einen Kilometer geschafft, müsst ihr je nach Stufe noch weitere Aufgaben-Schritte abschließen. Dazu gehören das Drehen von Stops und Arenen, das Fangen bestimmter Pokémon-Typen und der Kampf gegen Kyogre und Groudon.

Allerdings winken euch als Belohnung unter anderem Proto-Energien für die Weiterentwicklung eines der beiden Monster. Für beide könnt ihr, abhängig von eurer verfügbaren Proto-Energie, die Protomorphose durchführen. Das ist eines der wichtigsten Features der Hoenn-Tour.

