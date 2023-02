Ups! Kaum ist Proto-Groudon in Pokémon GO aktiv, zerlegt es das PvP – „Wie kann das erlaubt sein?”

In Pokémon GO steht die weltweite Hoenn-Tour mit Proto-Kyogre und Proto-Groudon an. Manche Trainer haben die neuen Formen aber schon – und das macht sich im PvP bemerkbar.

Was sind das für Pokémon? Kyogre und Groudon sind generell schon starke Monster, können aber neuerdings über die Protomorphose noch mächtiger werden. Das Konzept funktioniert ähnlich wie die Mega-Entwicklung und verwandelt die beiden Monster temporär in die „Proto-Form“.

Diese Proto-Formen sind brutal stark und die besten Angreifer ihres jeweiligen Typen. Sie werden am kommenden Wochenende im Laufe der weltweiten Hoenn-Tour über Proto-Raids freigeschaltet, dann können Trainer sich die Monster sichern.

Allerdings konnte man sich die beiden schon schnappen, wenn man mit einem Ticket an der GO Tour in Las Vegas teilgenommen hat. Somit haben schon einige Trainer die beiden Monster – und damit die Gelegenheit, sie auch in der PvP-Liga einzusetzen.

Denn seit dem 23. Februar 2023 läuft die “Mega-Edition: Meisterliga”. Und da sind die beiden offenbar zugelassen.

Trainer trifft auf Proto-Groudon – Mächtiges Monster dominiert gerade das PvP

Das berichten Trainer: Im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ bekommt gerade ein Post viel Aufmerksamkeit, der zeigt, wie ein Trainer mit seinem Mewtu gegen Proto-Groudon antreten muss. User „travielee“ fragt dabei direkt: „Äh. Wie kann das erlaubt sein? Absolut zerstört“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Normalerweise sind Sonderformen wie „Mega“-Pokémon in der Kampfliga nicht zugelassen. Allerdings ist das Gimmick der „Mega-Edition“, dass man dort „Mega-Entwicklungen“ einsetzen kann – und ganz offensichtlich auch Proto-Groudon, obwohl man mit der „Proto“-Form vielleicht eher nicht gerechnet hätte.

Die Erklärung dafür liefert User „martycochrane“ von den „Pokeminers“ (via reddit): „Protos sind genau dasselbe wie Megas im Spiel, nur mit anderen Texten und Assets, die den Usern gezeigt werden. Für alle, die neugierig sind: Sie werden beide als ‘TempEvos’ im Spiel bezeichnet, und der Mega-Cup erlaubt eben ‘TempEvos’“.

Deshalb können Spieler gerade Proto-Groudon einsetzen, beziehungsweise ihm gegenübertreten. Und das Monster ist offenbar gerade eine Top-Wahl, wenn man sein Team für die Mega-Meisterliga zusammenstellen will.

Wie mächtig ist Proto-Groudon gerade? Allein von den WP-Werten her sind Proto-Groudon und Kyogre eine Klasse für sich. Laut Gamepress-Datenbank können beide 6672 WP unter perfekten Bedingungen erreichen – da kommt derzeit kein anderes Monster im Spiel dran. Auf den Plätzen dahinter folgen Mega-Brutalanda mit maximal 5688 und Mega-Latios mit 5661 WP (via gamepress.gg).

Doch nicht nur das, sondern auch die neue Spezialattacke „Abgrundsklinge“ ist ein direktes Upgrade für Groudon, das es gerade nur sehr schwierig zu schlagen macht.

Auf YouTube zeigt etwa User „HomeSliceHenry“, wie Proto-Groudon eindrucksvolle Siege einfährt und teilweise starke Monster mit nur einer Lade-Attacke wegpusten kann (via YouTube).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Im Ranking zur Meisterliga in der Mega-Edition hat sich Proto-Groudon jedenfalls direkt an die Spitze gesetzt. Die Seite „PvPoke“ erstellt Rankings der besten Monster im PvP auf Basis von Simulationen. Dort steht das Proto-Groudon gerade deutlich auf Platz 1 – gefolgt von Proto-Kyogre. Danach folgen die Mega-Entwicklungen Garados, Sumpex und Latios.

Beizukommen ist Proto-Groudon übrigens vor allem mit Wasser-Pokémon, da besitzt es eine doppelte Schwäche. Somit sind insbesondere Proto-Kyogre und Mega-Sumpex eine gute Wahl gegen Proto-Groudon.

Doch noch können nicht alle auf die Protos zugreifen. Das wird sich allerdings am Wochenende ändern: Hier findet ihr die Übersicht zur weltweiten Hoenn-Tour.