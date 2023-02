Pokémon GO bringt morgen die stärksten Formen von Kyogre und Groudon – Aber nicht für alle

Ab morgen, den 18. Februar 2023, gibt es zwei mächtige neue Formen in Pokémon GO. Doch wer kein Ticket für die Hoenn-Tour in Las Vegas hat, muss sich gedulden.

Was sind das für Formen? Proto-Groudon und Proto-Kyogre kommen zur Hoenn-Tour in Las Vegas erstmals zu Pokémon GO.

Man bekommt sie durch die “Protomorphose”, was effektiv wie die Mega-Entwicklung funktioniert.

Man sammelt “Proto-Energie” aus sogenannten Proto-Raids oder speziellen Feldforschungen

Hat man genug, kann man Kyogre oder Groudon zur Proto-Form entwickeln

Die hält dann acht Stunden, bis sich das Monster wieder zurückverwandelt

Je öfter man die Protomorphose durchführt, desto weniger Energie braucht man beim nächsten Mal

Wie stark sind die beiden Formen? Beide Proto-Formen sind die stärksten Angreifer ihrer jeweiligen Typen – insbesondere, da sie auch noch Spezialattacken bekommen können.

Kyogre aus Proto-Raids beherrscht die Lade-Attacke “Ursprungswoge”

Groudon aus Proto-Raids beherrscht “Abgrundsklinge”

Dazu bringen sie auch noch Boni für eure anderen Raid-Angreifer mit, ähnlich wie Mega-Entwicklungen. Beide Proto-Formen boosten Angreifer mehrerer Typen und bringen euch außerdem zusätzliche Bonbons und EP dieser Typen ein, wenn sie aktiv sind.

Bei Proto-Kyogre sind das Wasser, Elektro und Käfer

Bei Proto-Groudon sind es Feuer, Pflanze und Boden

Allerdings können sich noch nicht alle diese Monster an diesem Wochenende sichern.

Wann kriegen alle Proto-Kyogre und Proto-Groudon?

Dann kommen sie zum ersten Mal: Die Proto-Raids feiern zur GO Tour: Hoenn in Las Vegas ihr Debüt. Die beginnt am Samstag, den 18. Februar um 10:00 Uhr Ortszeit, also um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Allerdings hat Niantic schon klargemacht, dass vorerst ausschließlich Trainer mit einem Ticket für die GO Tour in Las Vegas auch die Proto-Boni bekommen können.

Bis zur weltweiten Hoenn-Tour können nur Trainer mit Ticket für Las Vegas:

Proto-Energie-Belohnungen aus Proto-Raids bekommen

Die Protomorphose bei Kyogre und Groudon durchführen

Proto-Energie aus Forschungen bekommen

Die exklusiven Attacken bekommen

Wann kriegen alle die Proto-Boni? Eine Woche später, nämlich zur globalen Hoenn-Tour. Bei dem weltweiten Event werden die beiden Monster erneut in Proto-Raids auftauchen, dann überall.

Die globale Hoenn-Tour läuft am Samstag, dem 25. Februar von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag, dem 26. Februar von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Diese Zeit sollte man dann allerdings nutzen, um sich genügend Proto-Energie zu besorgen. Denn wann die Monster erneut zurückkehren, ist derzeit ungewiss.

Grundsätzlich gibt es ein paar Unterschiede zwischen der Version in Las Vegas und der weltweiten Hoenn-Tour – die zeigen wir euch hier.