Pokémon GO: „Gruseliger Geheimcode“ – Was sind das für geheime Quests?

In Pokémon GO findet ihr jetzt geheimnisvolle Quests unter dem Namen “Gruseliger Geheimcode”. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für Aufgaben sind und welche Belohnungen euch beim Lösen erwarten.

Um welche Quests geht es? In Pokémon GO findet an diesem Wochenende die große Hoenn-Tour statt, die euch zahlreiche Besonderheiten bringt. Da dürfen natürlich auch spezielle Feldforschungen nicht fehlen. Doch einiger dieser Quests scheinen geheimnisvoll zu sein, denn sie sehen ganz anders aus, als ihr es gewohnt seid.

Wie ihr die neuen Quests erkennen könnt und welche Inhalte sich dahinter verbergen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Außerdem verraten wir euch, welche coolen Quests es noch geben wird.

“Gruseliger Geheimcode” – Alle Aufgaben & Belohnungen

So sehen die geheimnisvollen Quests aus: In den ersten Zeitzonen hat die Hoenn-Tour bereits begonnen, weshalb die ersten Trainer schon auf die geheimnisvollen Forschungen unter dem Namen “Spooky Cipher”, also auf deutsch “Gruseliger Geheimcode”, gestoßen sind. So kann man in dem reddit-Beitrag von Positive_Rock_6425 direkt erkennen, das mit dieser Art von Aufgaben etwas nicht stimmt.

So sehen die geheimnisvollen Aufgaben aus (via reddit.com)

Die Aufgabenstellung ist nicht ganz ersichtlich und teilweise von schwarzen Blöcken verdeckt. Doch dabei handelt es sich keineswegs um einen Spielfehler, denn bereits vor dem Event hatte Niantic besondere Feldforschungen zur Hoenn-Tour im Zusammenhang mit Geist-Pokémon angekündigt.

Was sind die Aufgaben? Was ihr machen müsst, um die Aufgaben zu lösen und welche Belohnungen euch erwarten, haben wir euch nachfolgend mit Hilfe der Übersicht von Leekduck zusammengefasst.

Aufgabe Belohnung Entwickle ein Nincada Begegnung mit Ninjatom* Lande 3 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Zobiris* Verschicke 5 Pokémon Begegnung mit Shuppet* Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Zwirrlicht* Alle Pokémon mit einem (*), könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen

Wie bekommt man die Forschungen? An die geheimnisvollen Quests zu den Geist-Pokémon gelangt ihr, wie auch bei allen anderen Feldforschungen, durch das Drehen von PokéStops. Die jeweilige Aufgabe findet ihr dann in eurer Feld-Ansicht, die ihr über einen Klick auf das Fernglas erreicht.

Weitere interessante Feldforschungen zur Hoenn-Tour

Neben den Spooky-Quests könnt ihr während der Hoenn-Tour auch noch auf andere Feldforschungen treffen, die sich für euch lohnen können. Bei diesen habt ihr mit verhältnismäßig wenig Aufwand die Chance, Mega-Energie für die Entwicklungen der Starter-Pokémon aus der Hoenn-Region zu sammeln.

Außerdem erwartet euch auch hier die eine oder andere Pokémon-Begegnungen, wie mit Schluppuck, Tuska und Gehweiher, die erstmals in ihren schillernden Formen im Spiel zu finden sein werden. In der Feld-Ansicht erkennt ihr diese Aufgaben anhand ihres “Event”-Vermerks.

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon vom Typ Pflanze 10 Mega-Energie für Gewaldro Mache 10 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Pflanze 10 Mega-Energie für Gewaldro Fange 5 Pokémon vom Typ Feuer 10 Mega-Energie für Lohgock Mache 10 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Feuer 10 Mega-Energie für Lohgock Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser 10 Mega-Energie für Sumpex Mache 10 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Wasser 10 Mega-Energie für Sumpex Proto-Welle: Fange 10 Pokémon 20 Pokébälle oder

10 Hyperbälle oder

10 Himmihbeeren oder

10 Sananabeeren oder

1.000 Sternenstaub Proto-Welle: Verdiene ein Bonbon durch Spazierengehen mit deinem Kumpel 20 Pokébälle oder

10 Hyperbälle oder

10 Himmihbeeren oder

10 Sananabeeren oder

1.000 Sternenstaub Proto-Welle: Mache 5 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Boden Begegnung mit

Geckarbor* oder

Flemmli* oder

Hydropi* Proto-Welle: Mache 5 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Wasser Begegnung mit

Geckarbor* oder

Flemmli* oder

Hydropi* Proto-Welle: Brüte ein Ei Begegnung mit

Tuska* oder

Schluppuck* oder

Gehweiher* Proto-Welle: Gewinne einen Raid Begegnung mit

Pikachu mit Brix’ Hut* oder

Pikachu mit Maikes Schleife* Alle Pokémon mit einem (*), könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen

Übrigens: Während der Hoenn-Tour solltet ihr besonders viele Feldforschungen lösen. Denn so verhelft ihr eurem Team Saphir oder Team Rubin im stündlichen Wettkampf zum Sieg und schaltet weitere Spawns sowie die coole Proto-Raids frei.

