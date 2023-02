Pokémon GO Hoenn-Tour: Trainer kämpfen mit Server-Problemen bei Raids und Spawns

In Pokémon GO läuft an diesem Wochenende die große Hoenn-Tour, doch Server-Probleme erschweren den Spielern gerade das Event. Wir von MeinMMO zeigen euch, was passiert ist.

Um welches Event geht es? Eines der Highlights in Pokémon GO ist die diesjährige Hoenn-Tour, die aktuell an diesem Wochenende stattfindet. Doch obwohl das Event erst ein paar Stunden aktiv ist, haben Trainer mit Problemen zu kämpfen. Wir zeigen euch welche das sind und was wir dazu wissen.

Mehr zu den aktuellen Geschehnissen beim Hoenn-Event, erfahrt ihr in unserem Live-Ticker.

Probleme beim Interagieren mit Arenen

Welche Probleme sind das? Wie einige Trainer in den sozialen Netzwerken berichten, soll es im Spiel immer wieder zu Problemen kommen. Insbesondere beim Interagieren mit Arenen, um beispielsweise an den beliebten Proto-Raids teilzunehmen, treten Schwierigkeiten auf.

So schreibt der reddit-User Ballybomb_ (via reddit.com): “Proto-Raids können in UK [Großbritannien] nicht vor Ort betreten werden. Der Bildschirm friert ein, wenn man versucht, etwas anzuklicken.” Dazu teilt er ein Bild seines eingefrorenen Spiels.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das ist besonders ärgerlich, denn erstmals können weltweit Proto-Kyogre und Proto-Groudon in besonderen Raids besiegt werden, um sich so die begehrte Proto-Energie zu sichern. Was es mit der Protomorphose genau auf sich hat, lest ihr im folgenden Beitrag:

Pokémon GO: Protomorphose – Was ist das? Alle Infos zur starken Entwicklung

Trainer finden: “Das Spiel ist völlig unspielbar”

Mit diesen Problemen ist Ballybomb_ nicht allein, denn auch andere Spieler berichten davon, dass ihr Spiel träge ist, sie aus Raids geworfen werden oder keine Spawns mehr sehen. In manchen Teilen der Welt scheint das Spiel zwischenzeitlich gar nicht spielbar zu sein. So kann man auf reddit folgendes lesen:

denbo786: “Das Spiel ist hier in Irland sehr träge.”

WubbaLubbaSupSup: “Netzprobleme auch in Dänemark.”

LouisPitches97: “Hier in Italien ist das Spiel völlig unspielbar.”

BroscaCadash: “Keine Spawns, hier in Norwegen, wo ich bin. Die vorherige Stunde war voll von Spawns um mein Haus, aber jetzt, in einem Café mit mehr als drei PokéStops um mich herum, gibt es keine… Raids funktionieren auch nicht, aber PokéStops und Arenen lassen sich drehen.”

K–Swizz: “Dasselbe in Saudi-Arabien, wo gerade mitten in einem Raid alle rausgeschmissen wurden.”

Auch in Deutschland soll es demnach immer wieder zu Problemen kommen, wie der User MGDuck berichtet (via reddit.com): “Spielunterbrechungen in Deutschland. Ich denke, wenn ich nicht mit Arenen interagieren kann, war es ein Fehler, heute zu spielen.”

Warum gibt es die Schwierigkeiten? Warum es genau zu den Spielfehlern kommt, ist bislang nicht offiziell bekannt. Aufgrund der Menge an Spielern, die wegen des Events zeitgleich auf die Server von Niantic zugreifen, ist davon auszugehen, dass diese überlastet sind und es deshalb zu den Problemen kommt.

Ob und wann diese behoben werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gesagt werden. Sollte es hierzu Informationen von Niantic geben, erfahrt ihr es aber auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Seid ihr auch gerade von Server-Problemen im Spiel betroffen? Und könnt deshalb nicht an den Raids teilnehmen? Oder läuft bei euch alles optimal? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Bereits zum Live-Event zur Hoenn-Tour in Las Vegas kam es zu massiven Server-Problemen. Ein Tweet der Entwickler sorgte schließlich für mächtig Ärger bei den Trainern. Wir erklären wieso.