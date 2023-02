Pokémon GO: Tag 2 der Hoenn-Tour – 5 Dinge, die ihr heute machen solltet

In Pokémon GO läuft heute der 2. Tag der Hoenn-Tour und somit eure vorerst letzte Chance auf das eine oder andere starke Exemplar zu treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Dinge ihr deshalb heute unbedingt noch machen sollet, bevor das Event endet.

Um welches Event geht es? Heute, am 26. Februar 2023, findet in Pokémon GO der zweite Event-Tag zur großen Hoenn-Tour statt. Genau wie zum Event-Auftakt am gestrigen Samstag könnt ihr auch heute wieder jeder Menge Pokémon begegnen.

Doch manche Inhalte solltet ihr vor dem Event-Ende auf jeden Fall noch mitnehmen. Welche 5 Dinge das sind und was ihr dabei beachten solltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Hier geht’s zu unserem Live-Ticker rund um die Hoenn-Tour.

1. Bereitet euch auf die Proto-Raids vor

Einer der interessantesten Inhalte der GO Tour sind die neuen Proto-Raids mit Kyogre und Groudon. Beide waren bereits am ersten Event-Tag im Spiel zu finden. Doch die Erfahrung vieler Trainer zeigt, dass diese gar nicht so leicht zu schaffen sind. Deshalb solltet ihr euch vor den heutigen Raids etwas vorbereiten:

Starke Konter: Wer gegen Proto-Kyogre und Proto-Groudon antreten möchte, sollte auf jeden Fall die richtigen Konter dabei haben. Achtet dabei darauf, dass diese effektive Attacken gegen die beiden Raid-Bosse besitzen und möglichst auf das Maximum hochgelevelt sind. Wollt ihr Attacken ändern, dann könnt ihr das mit Hilfe von Sofort- oder Lade-TMs machen.

Welche Monster und Movesets ihr am besten im Kampf nutzen solltet, lest ihr in folgenden Artikeln:

Stellt Teams zusammen: Bevor ihr in den nächsten Proto-Raid zieht, solltet ihr euch starke Teams gegen die beiden Raid-Bosse zusammenstellen. Das geht ganz einfach, indem ihr im Menü auf “Kampf” klickt und dann auf den Tab “Team” wischt.

Dort habt ihr die Möglichkeit ein Team über den Button “Arenen & Raids” festzulegen. Vergebt diesem einen Namen und fügt die gewünschten Monster ein. Beim nächsten Raid könnt ihr es dann ganz einfach verwenden, indem ihr in der Pokémon-Vorschau der Raid-Lobby zur Seite wischt.

So legt ihr Teams fest

Verabredet euch zu Raids: Die Proto-Raids haben es ganz schön in sich, weshalb ihr für die Kämpfe ordentlich Unterstützung von anderen Trainern benötigt. Vor allem für Kyogre solltet ihr locker 6 Spieler einplanen. Desto mehr ihr seid, umso schneller habt ihr den Raid-Boss besiegt und könnt euch neben einer Begegnung mit dem Monster über entsprechend mehr Proto-Energie freuen.

Diese braucht ihr, um euch selbst eine Proto-Form zu entwickeln. Wie viel ihr bekommt, ist davon abhängig, wie schnell der Raid-Boss besiegt wurde. Seid ihr schnell, gibt’s auch mehr Energie. Es lohnt sich also, sich mit Freunden zu verabreden. Bei Raids vor Ort erhaltet ihr außerdem ab Trainer-Level 31 ein XL-Bonbon zusätzlich beim Fangen.

2. Spielt mehrere Raids

Proto-Raids: Während der Hoenn-Tour könnt ihr zum ersten Mal auf Proto-Kyogre und Proto-Groudon treffen. Beide werden in den neuen Proto-Raids verfügbar sein und gehören zu den stärksten Angreifern ihres Typs. Um selbst eine Protomorphose durchzuführen, benötigt ihr aber jede Menge Proto-Energie.

Ein einziger Raid reicht dafür nicht aus, denn ihr braucht je Monster 400 Proto-Energie. Je nachdem, wie schnell ihr einen Raid bewältigt, könnt ihr mitunter 90 Proto-Energie als Belohnung bekommen – es braucht also einige Kämpfe, um euren Vorrat aufzufüllen.

Allerdings werden die beiden legendären Pokémon vorerst exklusiv zur Hoenn-Tour zu finden sein. Wer sich also ein eigenes Proto-Kyogre oder Proto-Groudon sichern möchte, sollte das heute noch vor dem Ablauf des Events tun. Wann sie das nächste Mal im Spiel zu finden sein werden, ist derzeit nicht bekannt.

Übrigens: Um in der Spezialforschung “Legendenjagd” voranzukommen, müsst ihr Groudon und Kyogre fangen. Die Hoenn-Tour bietet euch hierfür vorerst die letzte Gelegenheit.

Level-5-Raids: Wer von Kyogre und Groudon bereits genug hat, der kann sich alternativ auch das legendäre Pokémon Deoxys in den Level-5-Raids sichern. Dieses wird in seinen verschiedenen Formen im Spiel zu finden sein. Aber auch hierfür habt ihr nur bis zum Ende des Events Zeit.

3. Beendet die Sammler-Herausforderung

In Pokémon GO habt ihr während der Hoenn-Tour vier verschiedene Sammler-Herausforderungen, die ihr lösen sollt. Diese findet ihr in eurer Heute-Ansicht des Spiels. Sie drehen sich um die wilden Pokémon aus den verschiedenen Habitaten.

Ihr konntet mit diesen Aufgaben bereits gestern starten. Wer sie bisher noch nicht beendet hat, sollte das heute aber unbedingt machen, denn sonst verfallen die Belohnungen. Vergesst diese auch nicht vor Event-Ende einzulösen. Folgende Pokémon müsst ihr fangen:

Habitat gesuchte Pokémon Glühender Sand Femmli

Tuska

Camaub

Nincada Unheimlicher Nebel Gehweiher

Palimpalim

Trasla

Absol Grüne Erde Geckarbor

Schluppuck

Bummelz

Wablu Historische Küste Hydropi

Barschwa

Anorith

Perlu

Genau wie gestern werden sich auch heute die Habitate wieder stündlich abwechseln, weshalb ihr jeweils zweimal die Möglichkeit haben werdet, diesen Monstern zu begegnen. Hier zeigen wir euch, wann welches Habitat läuft und welche Spawns es euch bringt.

4. Sichert euch 10-km-Eier

Ihr könnt während des Events nicht nur auf veränderte Spawns und coole Raid-Bosse treffen, sondern auch auf besondere Inhalte in den Eiern. Dabei lohnen sich insbesondere die seltenen 10-km-Eier, denn in diesen findet ihr drei der 9 regionalen Monster aus der Hoenn-Region:

Qurtel

Tropius

Relicanth

Diese lassen sich für gewöhnlich nur in anderen Teilen der Welt finden und sind somit außerhalb von bestimmten Events, nur durch weite Reisen zu bekommen. Deshalb solltet ihr euch diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Brütet fleißig Eier und erdreht euch an Arenen und PokéStops die Event-Eier.

Zum Ausbrüten habt ihr im Anschluss an das Event unbegrenzt Zeit. Mit etwas Glück könnt ihr den drei Monstern sogar als Shiny begegnen.

5. Nutzt Begegnungen mit weiteren legendären Monstern

Außer den legendären Monstern in den Raids, könnt ihr auch in der Wildnis mit etwas Glück zwei Exemplaren begegnen: Latias und Latios. Je nachdem, ob ihr Team Saphir oder Team Rubin gewählt habt, wird euch eines der beiden Psycho-Pokémon in der Wildnis angezeigt.

Aber Achtung! Die beiden Monster haben es wirklich in sich, denn so leicht lassen sie sich nicht fangen. Häufig habt ihr nur einen Versuch. Klappt dieser nicht, flüchten sie. Also nutzt am besten Hyperbälle und goldene Himmihbeeren, um sie zu fangen und landet fabelhafte Curveball-Würfe.

Vergesst auch nicht, sie zu fotografieren. Durch die Aufgabe “Latias/Latios Fotosafari” könnt ihr euch ein garantiertes Exemplar sichern.

Habt ihr schon fleißig Proto-Raids gemacht? Wie haben sie geklappt? Und welche Inhalte wollt ihr vor dem Ende der Hoenn-Tour nochmal ausgiebig nutzen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen uns tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Gestern kämpften Trainer immer wieder mit Server-Problemen bei Raids und Spawns. Hoffen wir, dass das Spiel am 2. Event-Tag besser läuft.