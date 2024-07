Ein Feature vom Pokémon GO Fest hat die Raids für mich viel besser gemacht

Am Wochenende gab es beim Pokémon GO Fest 2024 eine kleine Änderung in Raids, die einen enormen Einfluss hatten. Auch MeinMMO-Autor Paul hat diese Änderung richtig viel Spaß gemacht.

Um welche Änderung geht es? Beim diesjährigen GO Fest 2024 gab es beim Fangen der Ultrabestien und von Necrozma eine Änderung, die einen enormen Einfluss hatte. Statt der üblichen Premierbälle nach einem Kampf mit einem Raid-Boss gab es hierfür die sogenannten Ultrabälle.

Dies sind spezielle Pokébälle, die ähnlich wie die Premierbälle nur für das Fangen eines Raid-Bosses nach einem erfolgreichen Kampf zur Verfügung standen. Im Gegensatz zu den Premierbällen ist die Fangwahrscheinlichkeit bei den Ultrabällen jedoch stark erhöht.

Und das hat Raids für mich so gut wie selten zuvor gemacht.

Einfaches Fangen, leichter Bonbons, mehr Spaß

Wieso war das viel besser? Normalweise nutze ich für das Fangen von 5*-Raid-Bossen die goldenen Himmihbeeren, um die Chance auf einen Fang maximal zu erhöhen. Liebe gehe ich diesen Weg und bekomme beim Fangen weniger Bonbons, als ein Pokémon überhaupt nicht zu bekommen.

In dem Fall gibt es schließlich nicht nur kein Pokémon, sondern auch keine Bonbons.

Dadurch, dass die Fang-Chance durch die Ultrabälle jedoch so stark erhöht war, war dies nicht nötig. Daher konnte ich beim Fangen auf Sananabeeren zurückgreifen und einige zusätzliche Bonbons ergattern.

Dies hat das Raiden beim GO Fest für mich ungemein verbessert. Auch wenn meine Stimmung durch die notwendige Fusionsenergie etwas getrübt wurde, war das Fangen von Raid-Bossen so einfach wie noch nie und hat dadurch die Motivation erhöht, doch noch einen Raid mehr zu absolvieren.

Sollte Niantic die Ultrabälle generell einführen? Für mich persönlich wäre die generelle Einführung der Ultrabälle ein ungemeiner Motivationsschub für das Raiden. Vor allem, wenn es um den Einsatz der teuren Fern-Raid-Pässe geht, könnte die Hürde, an einem Raid teilzunehmen, mit den Bällen sinken.

Für Niantic würde das bedeuten, dass Trainer an mehr Raids teilnehmen und dadurch der Absatz an Raid-Pässen wachsen könnte.

Allerdings könnte es für die 5*-Raids auch eine gewisse Art von Entwertung darstellen. 5*- und Mega-Raids sind das Nonplusultra, was Schwierigkeit beim Raiden angeht. Ob Niantic das möchte, ist schwer einzuschätzen.

Was sagt ihr dazu? Hättet ihr die Ultrabälle auch gerne dauerhaft? Oder denkt ihr, dass die reguläre Mechanik mit den Premierbällen genau richtig ist? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie ich das GO Fest insgesamt empfand und welche Entwicklung mir dabei Sorgen bereitet, seht ihr hier: Ein starkes Event mit einer bedrohlichen Entwicklung.