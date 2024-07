Pokémon GO sorgt bei Trainern für Frust – So viel Fusionsenergie soll es heute aus Raids geben

Beim Pokémon GO Fest 2024 könnt ihr heute die Fusionsenergie für die Fusionen von Necrozma aus Raids erhalten. Doch wie das im Detail funktioniert, sorgt in der Community für Frust.

Heute findet der zweite Tag des GO Fests 2024 statt. Hier warten erneut einige Inhalte auf alle Trainer, die am Event teilnehmen.

Das Highlight dürfte hier für viele Trainer die Möglichkeit sein, Fusionsenergie in Raids zu erhalten, um die Fusion von Necrozma durchzuführen.

Doch die Menge an Fusionsenergie, die ihr für die Fusion braucht und aus den Raids erhaltet, sorgt in der Community für Frust. Denn dafür müsst ihr einige Raids erfolgreich absolvieren.

So erhaltet ihr Fusionsenergie und Cosmog-Bonbons

Was benötige ich für eine Necrozma-Fusion? Wollt ihr die Fusion bei Necrozma durchführen, müsst ihr mehrere Bedingungen erfüllen.

Lunala für die Morgenschwinge- beziehungsweise Solgaleo für die Abendmähne-Form

1.000 Lunar- beziehungsweise Solar-Fusionsenergie

30 Necrozma-Bonbons

30 Cosmog-Bonbons

Wie erhalte ich Lunala und Solgaleo? Ihr könnt Cosmog entwickeln, um Solgaleo beziehungsweise Lunala zu erhalten, wenn ihr die entsprechenden 125 Cosmog-Bonbons zusammengesammelt habt. Ein Cosmog konntet ihr bereits in der Vergangenheit erhalten.

Außerdem könnt ihr heute in der kostenlosen Spezialforschung ein Cosmog erhalten. In Raids gegen die Necrozma-Formen könnt ihr außerdem 10 Cosmog-Bonbons pro Raid erhalten.

Habt ihr das Ticket für das GO Fest erworben, erhaltet ihr eine Spezialforschung in der ihr, je nach eurer Wahl, ein Lunala oder ein Solgaleo erhaltet.

Wie erhalte ich die Fusionsenergie? Stürzt ihr euch in die Raids gegen Necrozma in seiner Morgenschwinge- oder Abendmähne-Form, so erhaltet ihr für erfolgreiche Raids die entsprechend Lunar- oder Solar-Fusionsenergie.

Wie Trainer auf Reddit, bei denen das Event bereits gestartet ist, berichten, gibt es pro Raid den ihr macht, zwischen 80 und 140 Fusionsenergie. Ihr müsst also einige Raids heute absolvieren, um die notwendige Fusionsenergie zu sammeln.

Bereits vorab wurden Codes veröffentlicht, die euch mit bis zu 200 Solar- beziehungsweise Lunar-Fusionsenergie belohnten.

Habt ihr das Ticket erworben, erhaltet ihr eine Spezialforschung, in der ihr nicht nur ein Lunala beziehungsweise Solgaleo erhaltet, sondern auch 1.000 Fusionsenergie vom entsprechenden Monster, sodass ihr damit auf einen Schlag die notwendige Energie zusammenhabt.

Wie erhalte ich Necrozma- und Cosmog-Bonbons? Absolviert ihr erfolgreich einen Raid gegen eine der beiden Necrozma-Formen, erhaltet ihr 10 Cosmog-Bonbons. Außerdem erhaltet ihr wie gewöhnlich für das Fangen von Necrozma im Anschluss entsprechende Necrozma-Bonbons.

Zusätzlich gibt es für Ticket-Inhaber in der Spezialforschung, die ihr heute mit dem Ticket erhaltet, jeweils 35 Cosmog- und Necrozma-Bonbons.

Am heutigen Tage gibt es außerdem Feldforschungen, die euch mit den entsprechenden Bonbons belohnen können.

Was sagt die Community dazu? Die Tatsache, dass einige Raids absolviert werden müssen, um die notwendige Fusionsenergie zusammen zu kriegen, sorgt in der Community für Frust. Einige der Kommentare dazu lauten:

Ich fusioniere sie also nicht. Verstanden, danke , meint ein Trainer auf Reddit

, meint ein Trainer auf Reddit Hm. Man muss also 16+ Raids machen, ohne dass die Anzahl der täglichen Raid-Pässe für Nicht-Ticketinhaber erhöht wird? Lustig , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit

, schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit Mein Gott. Es macht mir nichts aus, ein paar Dollar für dieses Spiel auszugeben, aber das ist lächerlich. Es gibt keinen anderen Grund, es so einzurichten, als die Spielerbasis zu melken , merkt ein weiterer Kommentator auf Reddit an

Was sagt ihr dazu? Werdet ihr losziehen, um die benötigte Fusionsenergie in Raids zu ergattern? Oder schreckt euch die Anzahl und das Vorgehen dafür ab? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit weiteren Trainern aus. Auch am zweiten Tag des GO Fests 2024 sind wir im Live-Ticker über den Tag für euch dabei.