Pokémon GO Fest 2024: Alle Inhalte von Tag 2

Auch am zweiten Tag beim Pokémon GO Fest 2024 gibt es einige Inhalte für euch. Welche das sind, haben wir euch zusammengefasst.

Nachdem der erste Tag des GO Fests 2024 beendet ist, steht der zweite Tag bevor. Dieser findet am 14. Juli 2024 erneut in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt.

Erneut gibt es einige Inhalte, die nur für Inhaber des Tickets verfügbar sind und einige, die für jeden Trainer unabhängig vom Kauf des Tickets zur Verfügung stehen.

Was genau euch am zweiten Tag des GO Fests 2024 erwartet, haben wir euch zusammengefasst.

Was steht am Sonntag beim GO Fest 2024 an?

Raids mit Necrozma Morgenschwinge und Abendmähne: Am zweiten Event-Tag findet ihr Necrozma in den beiden Formen Morgenschwinge und Abendmähne in Raids.

Absolviert ihr die Raids, erhaltet ihr neben der Begegnung mit Necrozma in seiner normalen Form auch noch Fusions-Energie der jeweiligen Form sowie Cosmog-Bonbons. Beides sind Voraussetzungen, um die Fusion bei Necrozma durchzuführen.

Alle Pokémon aus den Habitaten: Am Sonntag könnt ihr alle Pokémon, die am Samstag in den verschiedenen Habitaten zu finden waren, in der Wildnis finden. Hierbei gibt es keine Habitate mehr. Das bedeutet, dass ihr allen Pokémon aus den Habitaten durcheinander in der Wildnis begegnen könnt.

Spezialforschungen: Am Sonntag gibt es eine kostenfreie Spezialforschung und für Inhaber des Tickets eine weitere Spezialforschung.

Die kostenfreie Spezialforschung dreht sich um die Wurmlöcher der Ultrabestien und belohnt euch mit einer Begegnung mit Cosmog.

Habt ihr das Ticket für das GO Fest erworben, erhaltet ihr in der entsprechenden Spezialforschung, je nach eurer Wahl, entweder Solar-Fusionsenergie oder Lunar-Fusionsenergie. Dabei gibt es genug Energie, um die Fusion durchführen zu können.

Spannende Monster am Sonntag: Zu den spannendsten Monstern am Sonntag gehören die Folgenden:

Necrozma in Morgenschwinge- und Abendmähne-Form in 5*-Raids

Psiana und Nachtara mit Schals

Event-Pikachus mit Kronen

Miniras, welches erstmals als Shiny verfügbar ist

Icognitos durch Rauch, wenn ihr das Ticket erworben habt

Pokémon, deren Entwicklungen zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören, wie beispielsweise Hydropi, Kaumalat und Kapuno

Weitere Inhalte am Sonntag: Auch am Sonntag wird es außerdem wieder Showcases und Schnappschuss-Überraschungen geben.

Ihr könnt auch die Pokémon Emolga, Krabbox und Piccolente in ihren Shiny-Varianten finden. Diese Pokémon haben während der lokalen GO Fests 2024 ihre Shiny-Debüts gefeiert.

Was haltet ihr vom zweiten Tag des GO Fests 2024? Gefallen euch die Inhalte besser oder schlechter als am ersten Tag? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über alle Inhalte des GO Fests 2024 findet ihr bei uns natürlich ebenfalls.