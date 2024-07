Pokémon GO Fest 2024: Alle Inhalte von Tag 1

Heute beginnt in Pokémon GO das globale GO Fest 2024. Wir zeigen euch, was euch am heutigen Tag bei dem Event erwartet.

Wann startet das GO Fest 2024? Der erste Tag des GO Fests startet heute, am 13. Juli 2024 um 10:00 Uhr. Um 18:00 Uhr ist dann wieder Schluss, bevor es morgen, am 14. Juli 2024, wieder von 10:00 bis 18:00 Uhr den zweiten Tag des GO Fests gibt.

Über den Tag könnt ihr euch über rotierende Habitate, verschiedene Raids und weitere Inhalte freuen. Nicht alle Inhalte sind für alle Trainer verfügbar. Beachtet die unterschiedlichen Inhalte mit und ohne Ticket.

Damit ihr auf einen Blick wisst, was am heutigen Tag im Spiel los ist, haben wir die Inhalte nochmal für euch zusammengestellt. Wichtige Hinweise zum GO Fest findet ihr während der beiden Event-Tage außerdem in unserem Live-Ticker.

Was steht am Samstag beim GO Fest 2024 an?

Raids mit Ultrabestien und Necrozma: In den 5*-Raids könnt ihr an beiden Tagen des GO Fests auf die Ultrabestien und das legendäre Pokémon Necrozma treffen, welches sogar die Fusion durchführen kann.

Einige der Ultrabestien sind im Zuge des Events sogar zum ersten Mal als Shiny verfügbar.

Spezialforschung mit Marshadow: Habt ihr das Ticket für das GO Fest 2024 erworben, dann bekommt ihr zum Start des Events die Spezialforschung mit Marshadow.

Besitzt ihr das Ticket, könnt ihr außerdem besondere Pokémon anlocken, wenn ihr Rauch aktiviert. Hierzu gehören beispielsweise verschiedene Formen von Icognito.

Habitate und Spawns: Jede Stunde wechselt das aktuelle Habitat und damit auch die Pokémon-Spawns. Die Zeiten zu den Habitaten sehen wie folgt aus:

10:00 bis 11:00 Uhr: Habitat Dämmerwiese

11:00 bis 12:00 Uhr: Habitat Strahlender Tag

12:00 bis 13:00 Uhr: Habitat Schleichende Dämmerung

13:00 bis 14:00 Uhr: Habitat Dunkelste Nacht

14:00 bis 15:00 Uhr: Habitat Dämmerwiese

15:00 bis 16:00 Uhr: Habitat Strahlender Tag

16:00 bis 17:00 Uhr: Habitat Schleichende Dämmerung

17:00 bis 18:00 Uhr: Habitat Dunkelste Nacht

Wenn ihr wissen wollt, welche Pokémon euch in den Habitaten erwarten, werft einen Blick auf unsere Übersicht zu den Pokémon in den Habitaten.

Stündliche globale Herausforderungen: Besitzer des Tickets können sich über globale Herausforderungen freuen, die jede Stunde im Event laufen. Wird innerhalb der aktuellen Stunde eine Herausforderung absolviert, dann gibt es bis zum Ende der Stunde einen Bonus.

Spannende Monster am Samstag: Am Samstag gibt es einige interessante Pokémon, die ihr nicht verpassen solltet. Dazu gehören:

Die Ultrabestien und Necrozma in 5*-Raids

Psiana mit Tagesschal sowie Nachtara mit Nachtschal in 3*-Raids

Verschiedene Event-Pikachus in den Habitaten Dämmerwiese und Schleichende Dämmerung

und Das seltene Pokémon Miniras, das erstmals in seiner Shiny-Form verfügbar ist, wartet im Habitat Strahlender Tag auf euch

auf euch Starke Pokémon wie Kapuno, Hydropi und Kaumalat, deren Entwicklungen zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO gehören und in verschiedenen Habitaten zu finden sind

Weitere Inhalte am Samstag: Ihr könnt euch am Samstag auch über eine verlängerte Dauer von Lockmodulen freuen. Diese funktionieren 60 Minuten, statt der gewohnten 30 Minuten.

Auch verschiedene Feldforschungen zu den Habitaten und Schnappschuss-Überraschungen sind Teil des Events.

Was haltet ihr von den Inhalten? Freut ihr euch auf den heutigen Tag? Was ist euer Highlight beim diesjährigen GO Fest 2024? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über alle Inhalte vom GO Fest 2024 findet ihr bei uns ebenfalls.