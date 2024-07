Pokémon GO: Welche Form von Necrozma ist besser?

Necrozma kann in Pokémon GO durch Fusion seine Form ändern. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Formen das legendäre Monster besitzt und welche ihr wählen solltet.

Um welches Pokémon geht es? Zum GO Fest am 13. und 14. Juli 2024 feiert das legendäre Psycho-Pokémon Necrozma sein globales Debüt. An diesen Tagen taucht es nämlich in den Level-5-Raids auf und kann von euch gefangen werden. Zuvor war das nur bei den Live-Events in Sendai, Madrid und New York möglich.

Doch das Prisma-Pokémon aus der 7. Generation hält noch eine Besonderheit für euch bereit. Da es von Licht zehrt, ist es in der Lage durch Fusion seine Form zu verändern. Das wird auch in Pokémon GO möglich sein. Welche Formen Necrozma überhaupt besitzt, wie stark diese sind und welche ihr am Ende wählen solltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Welche Formen hat Necrozma und wie bekommt man sie?

Welche Formen besitzt Necrozma? Necrozma besitzt neben seiner normalen Form noch insgesamt drei weitere: Abendmähne, Morgenschwingen und eine Ultra-Form. Letztere kann Necrozma annehmen, wenn es zu viel Licht absorbiert hat. Diese wird es allerdings vorerst nicht im Spiel geben, weshalb sich der weitere Beitrag auf Necrozma (Abendmähne) und Necrozma (Morgenschwingen) bezieht.

Wie kann Necrozma seine Form ändern? Im Gegensatz zu den meisten anderen Formwandlern, nutzt Necrozma die Kraft anderer Monster, um seine Form zu verändern. Da es vom Licht zehrt, greift es daher auf die Kräfte von Solgaleo und Lunala zurück. Dazu fusioniert es sich mit dem jeweiligen Pokémon. So erhaltet ihr die beiden Formen:

Abendmähne: Necrozma fusioniert mit Solgaleo neben den Pokémon werden 30 Necrozma-Bonbons, 30 Cosmog-Bonbons sowie 1.000 Solar-Fusionsenergie benötigt

Morgenschwingen: Necrozma fusioniert mit Lunala neben den Pokémon werden 30 Necrozma-Bonbons, 30 Cosmog-Bonbons sowie 1.000 Lunar-Fusionsenergie benötigt



Die entsprechende Fusionsenergie könnt ihr im Rahmen von Raids und der Spezialforschung für Ticket-Inhaber erhalten. Außerdem könnt ihr euch bereits vorab welche aus den aktuellen Promo-Codes sichern. Was ihr zu der Fusion außerdem wissen solltet, lest ihr im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO: Wie funktioniert Fusion bei Necrozma? Abendmähne und Morgenschwinge von Max Handwerk

Welche Form lohnt sich am meisten?

Wie stark sind Abendmähne und Morgenschwingen? Sowohl die Fusion mit Solgaleo zu Abendmähne, als auch mit Lunala zu Morgenschwingen machen Necrozma zu einem starken Pokémon. Beide Monster profitieren dabei von hohen Werten:

Angriff: 277

Verteidigung: 220

Ausdauer: 200

Durch die Fusion mit Solgaleo enthält Necrozma bei Abendmähne zusätzlich zum Typen Psycho auch den Typen Stahl, der ihm die mächtige Lade-Attacke Stahlgestirn bringt. Mit dieser verursacht es in Trainerkämpfen 135 Schaden, in Raids und Arena-Kämpfen sogar 230 Schaden. Damit gehört es zu den besten Stahl-Angreifern in Pokémon GO.

In der Form Morgenschwingen greift Necrozma hingegen auf die Typen Psycho und Geist zurück. Durch seine Geist-Attacke Schattenstrahl verursacht es ebenfalls 135 Schaden in Trainerkämpfen und 230 Schaden in Raids und Arena-Kämpfen. Das macht es in Kombination mit seiner Sofort-Attacke Dunkelklaue zu einem der besten Geist-Angreifer im Spiel.

Auch in der Meisterliga der PvP-Kämpfe kann Necrozma (Morgenschwingen) ordentlich punkten und sichert sich dort mit einem Moveset aus Dunkelklaue, Finsteraura und Schattenstrahl den 7. Platz im Ranking von PvPoke. Damit ist es nochmal etwas besser, als Necrozma (Abendmähne), welches hier nur den 15. Platz belegt. Darüber hinaus können beide Formen aber auch als solide Psycho-Angreifer in Raids genutzt werden.

Abendmähne oder Morgenschwingen – Welche Form ist besser?

Welche Form solltet ihr wählen? Beide Formen von Necrozma verfügen über starke Werte und Movesets und gehören darüber hinaus zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Eure Wahl sollte also maßgeblich davon abhängig sein, was ihr mit der jeweiligen Form machen wollt.

Braucht ihr noch einen starken Stahl-Angreifer für euer Raid-Team, dann solltet ihr auf Necrozma (Abendmähne) setzen. Für den Einsatz in der GO Kampfliga oder als Geist-Angreifer für Raids solltet ihr lieber Necrozma (Morgenschwingen) wählen.

Das müsst ihr beachten: Bei eurer Wahl solltet ihr außerdem beachten, dass es verhältnismäßig wenige legendäre Raid-Bosse gibt, die eine Schwäche gegen Stahl-Angriffe haben. Hinzu kommt, dass Necrozma (Abendmähne) gleich gegen viel Typen empfindlich ist, Boden, Geist, Feuer und Unlicht, was es im Kampf schwächt.

Im Gegensatz dazu besitzt Necrozma (Morgenschwingen) lediglich Schwächen gegen Geist- und Unlicht-Angriffe. Aus diesem Grund habt ihr vor allem in der GO Kampfliga bessere Chancen, es länger im Kampf zu halten.

Habt ihr also keine genaue Vorstellung, was ihr mit der Form letztlich machen wollt, macht ihr mit Necrozma (Morgenschwingen) nichts falsch, da ihr es sowohl als guten Angreifer in Raids, als auch als starken Kandidaten in der GO Kampfliga einsetzen könnt.

Wie gefallen euch die Formen von Necrozma? Welche werdet ihr euch sichern? Und warum habt ihr euch für diese entschieden? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Die beiden Formen von Necrozma bereichern nicht nur eure Teams im Kampf. Ihr könnt ihre Attacken auch außerhalb von Kämpfen aktivieren und so zeitweise von besonderen Boni profitieren. Welche Inhalte euch durch die Abenteuer-Effekte erwarten und wie ihr sie aktiviert, lest ihr hier.