Pokémon: Die Schauspielerin hinter Misty und Jessie stirbt mit 55 Jahren – Fans zollen ihr Tribut

Rachael Lillis war die originale Schauspielerin der englischen Synchronisation von Misty und Jessie im Pokémon-Anime. Sie starb im Alter von 55 Jahren, weil sie den Kampf gegen ihren Brustkrebs verloren hat. Im Internet gedenken nun viele Fans der Synchronsprecherin.

Was ist passiert? Veronica Taylor, eine Kollegin von Rachael Lillis, postete die traurige Botschaft auf X.com. Sie schreibt, dass Rachael Lillis bereits am 10. August verstorben sei und bedanke sich im Namen der Familie bei allen Fans.

Die Synchronsprecherin soll ihre Diagnose im Mai 2024 erhalten haben. Im Anschluss wurde eine Kampagne auf GoFundMe eröffnet, bei der zum jetzigen Zeitpunkt rund 92.000 Euro zusammengesammelt werden konnten.

Wofür war Rachael Lillis bekannt? Die Synchronsprecherin lieh Misty und Jessie in den ersten acht Staffeln der englischen Sprachfassung des Pokémon-Animes ihre Stimme. Nach dem Wechsel von 4Kids zu The Pokémon Company war sie beispielsweise noch als Pummeluff in Super Smash Bros. Ultimate und im Film zu Detektiv Pikachu zu hören.

Zudem hat Rachael Lillis mit dem Detektiv-Pikachu-Film in insgesamt 10 Filmen mitgespielt. Neben Pummeluff sprach sie noch andere Pokémon wie Vulpix, Bluzuk und Goldini. Rachael Lillis könnte euch außerdem noch aus den englischen Fassungen von Animes wie Your Lie in April und Hunter x Hunter bekannt vorkommen.

Im folgenden YouTube-Video ist die Synchronsprecherin sogar in zwei ihrer Rollen zu hören und führt quasi ein Gespräch mit sich selbst:

Fans sind geschockt über den Tod

Wie reagiert die Community? Viele Fans sind entsetzt, dass eines ihrer Kindheits-Idole so früh verstorben ist. In einem Reddit-Thread finden sich viele Pokémon-Fans zusammen, die ihren Tod betrauern.

Für User jeremy-irons-cereal zählte sie zu einer der ikonischsten Stimmen in der englischen Sprachausgabe von Animes. Der Tag sei für ihn deshalb ein verdammt trauriger Tag. Viele User wie ShadowReij finden zudem, dass 46 ein viel zu junges Alter sei.

Allerdings: Rachael Lillis ist mit 55 Jahren, nicht mit 46 Jahren verstorben. The New York Times führte ein Interview mit dem Synchronsprecher von James und schreibt, dass sie 55 Jahre alt sei. Zudem soll ihre Schwester aufgeklärt haben, dass sie 55 Jahre alt sei (via Irish Independent).

Auch Mauzi ist ein ikonisches Pokémon aus dem Anime:

User lordsmish teilt eine besonders emotionale Geschichte: Der Pokémon-Fan schaue gerade alle Pokémon-Folgen mit seinem zweijährigen Kind. Die beiden verkleideten sich auf der Comic Con sogar als Professor Eich und Pikachu. Der Tod der Synchronsprecherin träfe ihn deshalb umso härter, vor allem, weil seine Mutter ebenfalls an Krebs starb.

Auch auf X.com macht die traurige Nachricht die Runde. Für X-User KajiTang war Rachael Lillis für einen guten Samstagmorgen in der Kindheit verantwortlich. Sogar der offizielle X-Account von Pokémon äußerte sich zum Tod:

