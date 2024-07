Pokémon GO: „A Shadowy Caper“ – Alle Inhalte zur Forschung mit Marshadow zum GO Fest 2024

Zum Pokémon GO Fest 2024 können sich Ticket-Inhaber am ersten Event-Tag eine Spezialforschung zu Marshadow sichern. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen euch bei A Shadowy Caper erwarten.

Um welche Forschung geht es? An diesem Wochenende, also am 13. und 14. Juli 2024, findet in Pokémon GO das diesjährige globale GO Fest statt. Neben einer Reihe von Boni und Spawns, von denen alle Spieler profitieren, wird es an beiden Tagen auch wieder Spezialforschungen für Ticketinhaber geben. So könnt ihr euch im Rahmen der Forschung A Shadowy Caper unter anderem auf eine Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon Marshadow freuen.

Welche Inhalte erwarten euch? Da das GO Fest in den ersten Zeitzonen bereits im vollen Gange ist, teilen die Trainer ihre Informationen zur Spezialforschung in den sozialen Netzwerken. So soll es bei A Shadowy Caper insgesamt sechs Tafeln mit je drei Aufgaben geben, die sich vor allem um das Fangen, Ausbrüten und Entwickeln von Pokémon drehen. Mithilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch nachfolgend alle Inhalte zusammengefasst.

Marshadow-Forschung zum GO Fest 2024 1/6

Aufgabe Belohnung Drehe 3 PokéStops oder Arenen 2 Rauch Nutze einen Rauch 24 Pokébälle Fange 10 Pokémon 3 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, dann erwarten euch außerdem 2.024 EP, 2.024 Sternenstaub sowie 2 Lockmodule.

Marshadow-Forschung zum GO Fest 2024 2/6

Aufgabe Belohnung Löse 3 Feldforschungsaufgaben Begegnung mit Piccolente Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 2 Brutmaschinen Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Dummisel

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, dann erwarten euch außerdem 2.024 EP, 2.024 Sternenstaub sowie 2 Knursp.

Marshadow-Forschung zum GO Fest 2024 3/6

Aufgabe Belohnung Brüte 2 Eier 24 Superbälle Drehe 10 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Emolga Verdiene 2 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit Krabbox

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, dann erwarten euch außerdem 2.024 EP, 2.024 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Maracamba.

Marshadow-Forschung zum GO Fest 2024 4/6

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 2 Sternenstücke Entwickle 5 Pokémon 2 silberne Sananabeeren Verdiene 8.020 Sternenstaub Begegnung mit Corasonn

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, dann erwarten euch außerdem 2.024 EP, 2.024 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Skallyk.

Marshadow-Forschung zum GO Fest 2024 5/6

Aufgabe Belohnung Mache 10 Power-Up bei Pokémon vom Typ Kampf 2 Glücks-Eier Mache 10 Power-Up bei Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Wuffels Verdiene 8.020 EP 3 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, dann erwarten euch außerdem 2.024 Sternenstaub, ein Marshadow T-Shirt für euren Avatar sowie eine Begegnung mit Marshadow.

Achtung: Wer bereits im Rahmen der Forschung von einem der GO Fest Live-Events ein Marshadow gefangen hat, bekommt statt der Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon 25 Marshadow-Bonbons.

Marshadow-Forschung zum GO Fest 2024 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2.024 EP Bereits erledigt! 2.024 Sternenstaub Bereits erledigt! 2.024 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, dann erwarten euch außerdem 25 Marshadow-Bonbons, 25 Event-Sticker sowie eine Pose für euren Avatar.

Wie kann man sich die Forschung sichern? Wenn ihr euch die Forschung rund um Marshadow sichern wollt, dann benötigt ihr ein kostenpflichtiges Event-Ticket zum GO Fest. Dieses erhaltet ihr für knapp 18 Euro in eurem Ingame-Shop vom Spiel. Dadurch erhaltet ihr aber nicht nur Zugang zur Forschung, sondern könnt auch von weiteren Spawns und Boni profitieren. Welche Inhalte euch mit und ohne Ticket zur Verfügung stehen, seht ihr hier.

Wie gefallen euch die Inhalte zur Forschung? Habt ihr euch das Ticket dafür geholt? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.