Pokémon GO: Necrozma Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt wichtige Fusionsenergie fürs GO Fest

Im GO Fest 2024 wird es erstmals in Raids verfügbar sein, sodass ihr es hier herausfordern, besiegen und fangen könnt.

Die besten Konter gegen Necrozma in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets, damit ihr Necrozma so einfach wie möglich besiegen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to