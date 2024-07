Pokémon GO: Aufgepasst! Die Raids zum GO Fest sind jetzt schon aktiv

In Pokémon GO startet heute das GO Fest 2024. Die ersten Inhalte sind bereits jetzt aktiv, obwohl das eigentliche Event noch nicht gestartet ist.

Was ist das GO Fest? Das GO Fest ist das größte Event, welches jedes Jahr in Pokémon GO stattfindet. Es startet heute, am 13. Juli 2024 um 10:00 Uhr und geht bis zum 14. Juli 2024 um 18:00 Uhr.

Es bringt eine ganze Reihe an Inhalten, die teilweise nur mit einem Ticket verfügbar sind. Zu den Inhalten gehören jede Menge wilde Pokémon in Habitaten, Event-Pokémon und auch Raids.

In den 5*-Raids könnt ihr neben den Ultrabestien auch das legendäre Pokémon Necrozma erhalten. Und das sogar jetzt schon.

Raids jetzt schon verfügbar

Wann starten die Raids? Auch wenn das eigentliche GO Fest 2024 heute erst um 10:00 Uhr startet, sind jetzt bereits die Raids im Spiel aktiv.

Ihr könnt also jetzt bereits starten, die Ultrabestien und Necrozma zu raiden und zu fangen. Da die globale Herausforderung, die Teil des vorherigen Events war, erfolgreich absolviert wurde, erhaltet ihr hierfür beim Fangbildschirm nach dem Raid sogar die Ultrabälle.

Diese verbessern die Chance, dass ihr eines der Ultrabestien und Necrozma erfolgreich einfangen könnt.

Wie kann ich an den Raids teilnehmen? Ihr könnt zur Teilnahme an den Raids entweder vor Ort mit einem Raid-Pass teilnehmen, als auch aus der Entfernung mithilfe eines Fern-Raid-Passes.

Lohnen sich die Pokémon? Viele der Ultrabestien und auch Necrozma sind starke Angreifer, die sich auch in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO wiederfinden lassen.

Neben den Ultrabestien und Necrozma gibt es auch noch ein paar andere Pokémon beim GO Fest 2024, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr starke Angreifer ergattern wollt.

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr schon unterwegs und fleißig am raiden? Welche Pokémon aus den Raids interessieren euch besonders? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über alle Inhalte vom GO Fest 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns auch.