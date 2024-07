Pokémon GO: Alle Shinys zum GO Fest 2024 im Überblick

Im Pokémon GO Fest 2024 könnt ihr wieder auf allerhand Shinys treffen. Welche das sind und wo es sie gibt, haben wir euch zusammengefasst.

Während des GO Fests 2024 könnt ihr in Pokémon GO wieder auf einige Shiny-Pokémon treffen. Welche das sind und wo ihr diese finden könnt, haben wir euch aufgelistet.

Ist die Shiny-Chance erhöht? Habt ihr das Ticket für das GO Fest 2024 erworben, profitiert ihr von einer generell erhöhten Chance, während des Events auf Shiny-Pokémon zu treffen.

Neue Shiny-Pokémon

Welche neuen Shinys gibt es? Mit dem globalen GO Fest 2024 können ganze 4 Pokémon erstmalig in ihren Shiny-Formen erscheinen. Dabei handelt es sich um 3 Ultrabestien und ein legendäres Pokémon.

Masskito

Schabelle

Voltriant

Necrozma

Außerdem werden im globalen GO Fest 2024 noch weitere Shinys verfügbar sein, die zwar nicht ganz neu sind, jedoch erst mit den lokalen GO Fests 2024 eingeführt wurden.

Emolga

Krabbox

Krawell

Piccolente

Swaroness

Shiny-Pokémon in Raids

In den Raids könnt ihr beim GO Fest 2024 folgende Shiny-Pokémon finden:

Level-1-Raids:

Pikachu mit Mondkrone

Pikachu mit Sonnenkrone

Miniras

Level-5-Raids:

Anego

Masskito

Schabelle

Voltriant

Kaguron

Katagami

Schlingking

Necrozma (an Tag 2 in der Abendmähne- und Morgenschwingen-Form)

Shiny-Pokémon in Habitaten

Am Samstag könnt ihr in den Habitaten auf allerlei Shiny-Pokémon treffen. Diese Pokémon finden sich dann wild durcheinander am Sonntag auch in der Wildnis wieder, sodass ihr sie hier erneut treffen könnt.

Habitat Pokémon Dämmerwiese Taubsi

Pikachu mit Sonnenkrone

Hoothoot

Hoppspross

Girafarig

Wingull

Serpifeu

Waumboll

Piccolente

Kastadur

Milza

Galar-Flunschlik

Furnifraß

Iscalar Strahlender Tag Glumanda

Dratini

Sonnkern

Dummisel

Hisui-Sniebel

Sonnfel

Knospi

Eguana

Balgoras

Dedenne

Mangunior

Imantis

Miniras Schleichende Dämmerung Pikachu mit Mondkrone

Evoli

Webarak

Volbeat

Illumise

Kaumalat

Toxiped

Emolga

Lichtel

Golbit

Fermicula

Psiau

Maragoni

Mabula Dunkelste Nacht Alola-Rattfratz

Skorgla

Sniebel

Teddiursa

Hydropi

Kanivanha

Lunastein

Kapuno

Bithora

Amarino

Krabbox

Bubungus

Shiny-Pokémon für Ticket-Inhaber

Neben einer grundsätzlich erhöhten Shiny-Chance, können Ticket-Inhaber während des GO Fests 2024 auch noch auf weitere Pokémon treffen, die als Shiny erscheinen können.

Diesen könnt ihr begegnen, wenn ihr das Item Rauch aktiviert. Dabei handelt es sich um die Folgenden:

Icognito A

Icognito D

Icognito G

Icognito H

Icognito I

Icognito N

Icognito T

Icognito Y

Corasonn

Wuffels

Skallyk

Gibt es bei der Masse an Shinys beim GO Fest 2024 schillernde Exemplare, auf die ihr euch besonders freut? Wenn ja, welche sind das und welche gefallen euch am besten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern aus. Alle Infos zum GO Fest 2024 findet ihr hier.