Pokémon GO: Alle regionalen Monster zum GO Fest 2024 und wie ihr sie findet

Im Pokémon GO Fest 2024 könnt ihr auch wieder allerlei regionale Pokémon ergattern. Welche das sind und wo es sie gibt, erfahrt ihr bei uns.

Was sind regionale Pokémon? In Pokémon GO gibt es die sogenannten regionalen Pokémon. Wie der Name schon vermuten lässt handelt es sich hierbei um Pokémon, die ihr nur in bestimmten Regionen der Welt finden könnt.

Während des globalen GO Fests 2024 könnt ihr einige regionale Pokémon finden, die es sonst in unseren Breitenkreisen nicht gibt. Welche das sind und wie ihr sie bekommen könnt, haben wir für euch aufgelistet.

GO Fest 2024: Regionale Pokémon für alle Trainer

Welche regionalen Pokémon gibt es in Raids? Während des GO Fests 2024 könnt ihr fast alle Ultrabestien in Pokémon GO finden. Sie warten in Level-5-Raids darauf, von euch herausgefordert, besiegt und gefangen zu werden. 4 der Ultrabestien sind dabei regionale Pokémon:

Kaguron* (Südhalbkugel)

Katagami* (Nordhalbkugel)

Muramura (östlich des Nullmeridans)

Kopplosio (westlich des Nullmeridans)

Kopplosio wird dabei zum ersten Mal für Pokémon GO Trainer aus Deutschland lokal verfügbar sein.

Welche regionalen Pokémon gibt es in der Wildnis? In der Wildnis könnt ihr ebenfalls auf verschiedene regionale Pokémon treffen. Diese sind in unterschiedlichen Habitaten zu finden.

Habitat Dämmerwiese :

Furnifraß* (östliche Hemisphäre)

Habitat Strahlender Tag :

Sonnfel* (Europa, Asien, Australasien)

Habitat Schleichende Dämmerung :

Fermicula* (westliche Hemisphäre)

Volbeat* (Europa, Asien, Australasien)

Illumise* (Nord-Amerika, Süd-Amerika, Afrika)

Habitat Dunkelste Nacht :

Lunastein* (Nord-Amerika, Süd-Amerika, Afrika)

GO Fest 2024: Regionale Pokémon für Ticket-Inhaber

Es gibt außerdem 2 regionale Pokémon, die nur für Ticket-Inhaber verfügbar sind. Diesen könnt ihr begegnen, wenn ihr Rauch (Abenteuerrauch ausgenommen) aktiviert.

Maracamba (Mittelamerika, Südamerika, Karibik)

Corasson* (In der Nähe des Äquators)

Sämtliche Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihren Shiny-Varianten erscheinen.

Wenn euch einige der regionalen Pokémon noch in eurem Pokédex fehlen, könnte das Event eine gute Gelegenheit für euch sein, um sie euch zu schnappen.

Was sagt ihr zu den regionalen Pokémon? Gibt es hier welche, auf die ihr schon lange wartet und die ihr endlich in eurem Pokédex aufnehmen wollt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche regionalen Pokémon es in Pokémon GO überhaupt gibt, haben wir hierfür auch eine Übersicht für euch.