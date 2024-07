Pokémon GO Fest 2024: Habitate und Spawns im Zeitplan

Beim globalen Pokémon GO Fest 2024 werden die Habitate und Spawns wieder rotieren. Wann ihr welche Pokémon finden könnt, zeigen wir euch.

Was sind Habitate? Habitate können als Lebensräume verstanden werden, in denen sich die unterschiedlichen Pokémon beim GO Fest finden lassen. Diese Habitate sind zu verschiedenen Zeiten aktiv und damit auch die Pokémon, auf die ihr treffen könnt.

Wann gibt es die Habitate? Am 13.07.2024, dem ersten Tag des globalen GO Fests 2024, sind die Habitate aktiv. Am 14.07.2024, dem zweiten Tag des Fests, werden alle Pokémon aus den Habitaten hingegen zufällig in der Wildnis spawnen.

Im Folgenden haben wir euch alle wichtigen Informationen zu den Habitaten und deren Spawns zusammengetragen.

Zeitplan für die Habitate beim GO Fest 2024

Das ist der Zeitplan zum GO Fest 2024: Am Samstag wird jedes Habitat jeweils zweimal aktiv sein.

10:00 bis 11:00 Uhr: Dämmerwiese

11:00 bis 12:00 Uhr: Strahlender Tag

12:00 bis 13:00 Uhr: Schleichende Dämmerung

13:00 bis 14:00 Uhr: Dunkelste Nacht

14:00 bis 15:00 Uhr: Dämmerwiese

15:00 bis 16:00 Uhr: Strahlender Tag

16:00 bis 17:00 Uhr: Schleichende Dämmerung

17:00 bis 18:00 Uhr: Dunkelste Nacht

Spawns in den Habitaten beim GO Fest 2024

Diese Pokémon gibt es in den Habitaten: In der folgenden Tabelle findet ihr alle Habitate und die jeweiligen Pokémon, auf die ihr mit und ohne Ticket treffen könnt. Die Habitate sind nur am Samstag aktiv.

Am Sonntag sind alle Pokémon wild durcheinander in der Wildnis zu finden. Hier spielen die Habitate keine Rolle mehr.

Alle Pokémon, die hierbei auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

Habitat Spawns (für alle Trainer) Exklusive Rauch-Spawns (nur mit Ticket) Dämmerwiese Taubsi*

Pikachu mit Sonnenkrone*

Hoothoot*

Hoppspross*

Girafarig*

Wingull*

Serpifeu*

Waumboll*

Piccolente*

Kastadur*

Milza*

Galar-Flunschlik*

Furnifraß*

Iscalar*

und weitere Pokémon Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Psiana mit Tagesschal*

Nachtara mit Nachtschal*

Maracamba Strahlender Tag Glumanda*

Dratini*

Sonnkern*

Dummisel*

Hisui-Sniebel*

Sonnfel*

Knospi*

Eguana*

Balgoras*

Dedenne*

Mangunior*

Imantis*

Miniras*

und weitere Pokémon Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Psiana mit Tagesschal*

Nachtara mit Nachtschal*

Corasonn* Schleichende Dämmerung Pikachu mit Mondkrone*

Evoli*

Webarak*

Volbeat*

Illumise*

Kaumalat*

Toxiped*

Emolga*

Lichtel*

Golbit*

Fermicula*

Psiau*

Paragoni*

Mabula*

und weitere Pokémon Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Psiana mit Tagesschal*

Nachtara mit Nachtschal*

Wuffels* Dunkelste Nacht Alola-Rattfratz*

Skorgla*

Sniebel*

Teddiursa*

Hydropi*

Kanivanha*

Lunastein*

Kapuno*

Bithora*

Amarino*

Rocara

Krabbox*

Bubungus*

und weitere Pokémon Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Psiana mit Tagesschal*

Nachtara mit Nachtschal*

Skallyk*

Neben den wilden Pokémon in den Habitaten, gibt es beim GO Fest natürlich noch weitere Möglichkeiten, um Pokémon zu begegnen. Hierzu zählen neben den verschiedenen Raids auch die Feldforschungen.

Vor allem die Raids dürften interessant sein, da hier neben dem legendären Pokémon Necrozma auch die Ultrabestien darauf warten, von euch besiegt und gefangen zu werden. Darüber hinaus wird die Fusion von Necrozma mit Solgaleo und Lunala eine Rolle spielen. Was ihr über Fusion wissen müsst, lest ihr hier.