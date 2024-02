Pokémon GO: Trainer stehen vor vermeintlich unlösbarer Spezialforschung – Was nun?

In Pokémon GO gab es zur Sinnoh-Tour am Wochenende eine Spezialforschung. Wenn ihr diese noch nicht erledigt habt, könnte es jetzt erstmal schwierig werden.

Was war das für ein Event? Die große Sinnoh-Tour, die am Wochenende in Pokémon GO stattgefunden hat, war ein großes Event mit einem lokalen und einem globalen Teil. Beim globalen Teil stand unter anderem das Debüt der Urformen von Palkia und Dialga im Vordergrund.

Passend zum Debüt, wurde auch eine Spezialforschung mit dem Namen GO Tour 2024: Kommt Zeit, kommt Raum aktiviert, die ihr erledigen könnt. Wenn ihr diese im Event nicht mehr vollständig erledigen konntet, könnte es jetzt dauern, bis ihr diese absolvieren könnt.

Notwendige Pokémon sind nicht mehr fangbar

Was ist das Problem? Je nachdem, welchen Weg ihr für die Forschung gewählt habt, müsst ihr im zweiten Schritt entweder ein Ur-Dialga oder ein Ur-Palkia fangen. Diese beiden Pokémon sind jedoch seit Ablauf des Events nicht mehr in Raids vorhanden und somit aktuell nicht mehr fangbar.

Zudem müsst ihr im dritten Schritt den jeweiligen Abenteuereffekt des Pokémon einmal aktivieren. Habt ihr sie nicht gefangen, könnt ihr den Abenteuereffekt auch nicht aktivieren.

Was kann ich jetzt tun, um die Forschung zu lösen? Wenn ihr bereits in Schritt 3 seid, könnt ihr mithilfe eines Freundes den Abenteuereffekt noch bekommen. Wenn dies der Fall ist, könnt ihr die Forschung auch jetzt noch erfolgreich abschließen.

Solltet ihr jedoch noch im zweiten Schritt sein, müsst ihr entweder geduldig sein, oder auf Niantic hoffen. In der Vergangenheit wurde solch eine Spezialforschung von Niantic im Nachhinein angepasst und die entsprechende Aufgabe geändert, sodass die Forschung absolvierbar wurde, auch ohne die entsprechenden Pokémon im Event zu fangen.

Bei einer anderen Spezialforschung, bei der ihr Schnappschüsse der legendären Pokémon Demeteros, Boreos und Voltolos machen solltet, musstet ihr hingegen eine lange Wartezeit in Kauf nehmen. Erst viele Monate, nachdem die Spezialforschung ins Spiel gekommen war, waren die drei Pokémon wieder in Raids verfügbar und die Forschung machbar, wenn man sie zuvor verpasst hatte.

Eventuell bringt Niantic die Urformen der Pokémon auch im GO-Fest im Sommer zurück, sodass die Aufgabe spätestens hier lösbar sein wird.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit gibt es einige Trainer, die die Spezialforschung nicht absolvieren konnten und Parallelen zu der Forschung mit den Schnappschüssen ziehen.

Ich bin die Demeteros Schnappschuss-Aufgabe in diesem Jahr endlich losgeworden, und jetzt werde ich das für Gott weiß wie lange herumliegen haben , schreibt ein Trainer

, schreibt ein Trainer Alle Jahre wieder lol , lautet ein weiterer Kommentar

, lautet ein weiterer Kommentar Keine Sorge, Dialga/Palkia werden zurückkommen … nächstes Jahr … oder das Jahr danach , merkt ein weiterer Trainer an

, merkt ein weiterer Trainer an GO-Fest wird wahrscheinlich Dialga und Palkia zusammen mit Arceus haben , hofft ein anderer Trainer

Was sagt ihr zu der Spezialforschung? Konntet ihr sie erfolgreich absolvieren oder hattet ihr nicht genug Zeit und Glück dafür? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit weiteren Trainern darüber aus.

In wenigen Tagen endet übrigens die aktuelle Season in Pokémon GO. Die ersten Infos zur neuen Season in Pokémon GO gibt es bereits jetzt schon.