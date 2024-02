Pokémon GO enthüllt Titel der neuen Season mit Trailer – Startet in 4 Tagen

In Pokémon GO kommt eine neue Season: „Welt voller Wunder“. Ein Teaser-Trailer bietet erste Hinweise, was wir erwarten können.

Wann startet „Welt voller Wunder“? Die neue Season startet am 01. März 2024 und läuft dann bis zum 01. Juni 2024.

Das offenbarte Niantic in einem kurzen Teaser-Trailer auf X.com. Dort ist der neue Titel „World of Wonders“, in der deutschen Version „Welt voller Wunder“ erstmals zu sehen. Den entsprechenden Post mit Teaser binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In dem Teaser sind auch zumindest schonmal zwei Hinweise zu sehen, was wir in der neuen Jahreszeit erwarten können.

Welt voller Wunder: Teaser zeigt Ultrapforte für Pokémon GO

Was ist zu sehen? Am Ende des Teasers öffnet sich eine Ultrapforte, wie wir sie erstmals 2022 in Pokémon GO gesehen haben. Damals brachen dort die Ultrabestien durch. Monster wie Schabelle, Schlingking oder Anego beherrschten zu dieser Zeit die Raids. Zudem gab es damals eine Forschung rund um Cosmog, Lunala und Solgaleo – die Gegner der Ultrabestien.

Was genau die Pforte bedeutet, ist noch unklar. Jetzt kann man spekulieren: Möglich ist, dass die alten Ultrabestien zurückkommen – oder wir sehen das Debüt einiger neuer Ultrabestien. Das würde auch zu einem Leak aus dem Januar passen.

Generell fehlen in Pokémon GO auf jeden Fall noch einige Ultrabestien, die auch damals schon mit ziemlich eindrucksvollen Teasern angedeutet wurden. Dazu zählen Monster wie Muramua, Kopplosio, Venicro und Agoyon.

Mehr zu den damals angedeuteten Ultrabestien lest ihr hier. Und auch das legendäre Monster Necrozma, das mit den Ultrabestien verbunden ist, fehlt noch in Pokémon GO.

Was ist der zweite Hinweis im Trailer? Nidoran nimmt eine tragende Rolle im Trailer ein. Dazu sind einige fliegende Pokémon zu sehen – etwa Taubsi, Tauboss und Dragoran. Auffällig: Das sind alles Kanto-Pokémon der ersten Generation. Möglich, dass hier auch ein besonderes Augenmerk draufgelegt wird.

Sicher ist: In den kommenden Tagen, vielleicht sogar Stunden, dürften viele weitere Infos hinzukommen. Denn der Season-Start ist ja bereist für den 1. März angesetzt. Hier sollte man auch die Pokémon Presents am 27. Februar auf dem Schirm haben. Dieser Tag gilt als „Pokémon Day“ und es ist gut möglich, dass hier neue Informationen angekündigt werden.

Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden! Schauen wir noch kurz zurück: Am Wochenende lief die Sinnoh-Tour. Wenn euch davon noch ein Abenteuereffekt fehlt, erfahrt ihr hier, was ihr noch tun könnt.