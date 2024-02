Pokémon GO: Abenteuereffekt nicht bekommen? Das könnt ihr jetzt noch tun

Am Wochenende hattet ihr in Pokémon GO die Möglichkeit, zwei Pokémon mit Abenteuereffekt zu erhalten. Einen Weg, diese zu erhalten, gibt es jetzt noch.

Was war das für ein Event? Am Wochenende fand in Pokémon GO die große Sinnoh-Tour statt. Das Event bestand aus 2 Teilen, einem lokalen und einem globalen Event. Bei dem globalen Event haben neben vielen Pokémon, einigen Forschungen und weiteren Features vor allem zwei interessante Pokémon auf euch gewartet: Dialga und Palkia.

Die beiden Pokémon waren zudem in ihren Urformen verfügbar. Diese können jeweils eine Attacke beherrschen, die auch als sogenannter Abenteuereffekt dient. Sie sind außerhalb von Kämpfen einsetzbar und bringen euch jeweils einen Effekt. Dafür müsst ihr ein paar Bonbons und Sternenstaub in die Hand nehmen.

Wenn ihr die Möglichkeit am Wochenende verpasst habt, euch entsprechende Exemplare von Dialga und Palkia zu besorgen, habt ihr nun noch eine Möglichkeit, um die Abenteuereffekte zu erhalten.

Community hatte Probleme, den zweiten Abenteuereffekt zu erhalten

Wie habe ich ein Pokémon mit dem Abenteuereffekt bekommen? Im Zuge der Sinnoh-Tour wurde eine Forschung mit dem Namen GO Tour 2024: Kommt Zeit, kommt Raum freigeschaltet. Hierbei musstet ihr, abhängig vom zuvor gewählten Weg, im zweiten Schritt entweder ein Palkia oder ein Dialga fangen.

Habt ihr hierbei eines der Pokémon in seiner Urform gefangen, hat es garantiert einen Abenteuereffekt gehabt. Wenn ihr das jeweils andere Pokémon ebenfalls mit einem Abenteuereffekt erhalten wolltet, musstet ihr es in Raids besiegen. Und dazu noch etwas Glück mitbringen, da hier die entsprechende Attacke nicht garantiert war.

Dass sich dieses Unterfangen teilweise schwierig gestalten konnte, ist bei einem Trainer auf Reddit zu sehen. Dieser hat ganze 9 Ur-Palkia geraidet, ohne auch nur ein Exemplar zu erhalten, welches den Abenteuereffekt beherrscht.

Wie kann ich den Abenteuereffekt jetzt noch erhalten? Wenn ihr jetzt, nach Ende des Events, noch ein entsprechendes Pokémon mit einem Abenteuereffekt erhalten wollt, habt ihr hierfür noch eine Möglichkeit. Ihr müsst das Pokémon von einem Freund im Tausch erhalten. Durch den Tausch eines Pokémon werden die IV-Werte neu verteilt, die Attacken bleiben jedoch erhalten.

Habt ihr also einen Freund, der noch ein Pokémon mit Abenteuereffekt übrig hat und es mit euch tauscht, so könnt ihr euch das oder die fehlenden Exemplare auch nach Ablauf des Events noch besorgen.

Was sagt ihr zu Abenteuereffekten? Konntet ihr im Event beide Pokémon mit den Effekten fangen, oder fehlt euch auch ein oder sogar beide Exemplare? Und was sagt ihr zu den Effekten im Allgemeinen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die verbleibenden Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns auch.