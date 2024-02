Pokémon GO: „GO Tour 2024: Kommt Zeit, kommt Raum“ – Pfad wählen & Belohnungen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO läuft am Wochenende die große Sinnoh-Tour 2024.

In Pokémon GO könnt ihr zur Sinnoh-Tour eine neue Spezialforschung mit Team Rocket spielen. Hier müsst ihr außerdem einen Pfad wählen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to