Pokémon GO: Sinnoh-Tour startet morgen – Was passiert an Tag 1?

In Pokémon GO startet am 24. Februar 2024 die Sinnoh-Tour in Pokémon GO. Was bringt der erste Tag? Alle Inhalte in der Übersicht.

Wann startet die Sinnoh-Tour? Die Sinnoh-Tour läuft am 24. und 25. Februar, jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

An beiden Tagen dreht sich alles um die Pokémon aus der Sinnoh- und Hisui-Region. Unter anderem trefft ihr auf die mächtigen Urformen von Dialga und Palkia, aber es gibt noch jede Menge weitere Inhalte.

Damit ihr alles auf dem Schirm habt, zeigen wir euch hier die Liste aller Inhalte von Tag 1 der Sinnoh-Tour.

Alle Inhalte und Boni der Sinnoh-Tour am Samstag

In der folgenden Liste findet ihr alle Inhalte, die ihr am Samstag erwarten könnt. Weiterführende Informationen zu einzelnen Features findet ihr unter den jeweiligen Links. Für die Inhalte braucht ihr kein gesondertes Ticket, außer es ist entsprechend notiert.

Forschungen:

Es läuft eine Spezialforschung rund um Team GO Rocket. Die beginnt am Samstagmorgen um 10:00 Uhr.

Die „Weg nach Sinnoh“-Forschung ist bereits verfügbar und bestimmt eure Version des Events. Ob ihr Perl oder Diamant wählen solltet, lest ihr hier.

Die wichtigsten Pokémon: Mit den folgenden Pokémon könnt ihr rechnen.

Ihr wählt in der Spezialforschung „Weg nach Sinnoh“ aus, ob ihr die Perl- oder Diamant-Version des Events spielen wollt. Das geht jetzt schon in Vorbereitung auf das Event. Bei Perl bekommt ihr im Laufe der Sinnoh-Tour ein garantiertes Ur-Palkia mit Raumschlag, bei Diamant ein garantiertes Ur-Dialga mit Zeitenlärm.

Ur-Dialga und Ur-Palkia erscheinen in Raids. Sie bringen besondere Attacken mit, die Abenteuereffekte auslösen können. Wichtig: Die erscheinen nur in den letzten 30 Minuten der Habitate „Historischer Hain“ und „Geothermale Lagune“. Mehr zum Abenteuereffekt lest ihr hier.

Auch die normalen Versionen von Palkia und Dialga erscheinen in Raids.

Es gibt rotierende Habitate mit unterschiedlichen Spawns. Sie laufen immer eine Stunde lang, jedes zweimal.

In Party-Play-Herausforderungen trefft ihr auf Regigigas.

In den 10-km-Eiern habt ihr die Chance, auf regionale Pokémon zu treffen, die man hier sonst nicht kriegt.

Es gibt eine ganze Reihe neue Shinys bei der Tour. Alle neuen Shinys der Sinnoh-Tour findet ihr hier.

Kryppuk trefft ihr im Rahmen einer Team-GO-Rocket-Forschung.

Ihr könnt Shiny-Shaymin in einer bezahlten Forschung bekommen. Das Extra-Ticket gibt es im Shop für 5,99 Euro.

Auf Routen sollen weißlinige Barschuft auftauchen. Das ist allerdings noch nicht gesichert bestätigt.

Wenn ihr Rauch verwendet, könnt ihr auf Icognito O, I, N, H, U und S treffen, je nach laufendem Habitat. Es gibt auch die Chance, sie als Shiny zu treffen.

Boni: Folgende Boni sind während des Events aktiv.

Halbierte Schlüpfdistanz bei Eiern

Sechs Spezialtausche pro Tag

Halbierte Sternenstaubkosten pro Tausch

Kein Limit für Fern-Raids an beiden Tagen

Erhöhte Shiny-Chance für: Chelast Panflam Plinfa Skunkapuh Hisui-Voltobal Hisui-Baldorfish Pachirisu (aus 10-km-Eiern) Plaudagei (aus 10-km-Eiern) Venuflibis (aus 10-km-Eiern)



Und wenn ihr euch jetzt schon auf das Event vorbereiten möchtet: Hier findet ihr 10 Tipps zur Vorbereitung auf die Sinnoh-Tour.