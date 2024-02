Pokémon GO Sinnoh-Tour: Alle neuen Shinys und wo ihr sie findet

In Pokémon GO steht die große Sinnoh-Tour in den Startlöchern und bringt euch wieder eine Reihe neuer Shinys. Auf welche Monster ihr euch dabei freuen könnt und wo ihr sie findet, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Um welches Event geht es? Am 24. und 25. Februar findet in Pokémon GO die große Sinnoh-Tour statt. Neben jeder Menge Spawns, Raids und Boni erwarten euch auch wieder eine Reihe neuer Shinys. Gleich 12 feiern zu diesem Event ihr globales Debüt und sind darüber hinaus ohne einen Ticket-Kauf zu bekommen.

Auf welche neuen schillernden Monster ihr euch freuen könnt und wo ihr sie zum Event findet, haben wir euch in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst.

Alle neuen Shinys zur Sinnoh-Tour & ihre Fundorte

Um welche Pokémon geht es? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur die normalen Formen der einzelnen Monster finden, sondern einige von ihnen sind auch als sogenannte Shinys zu bekommen. Diese unterscheiden sich in ihrer Farbe von ihrer eigentlichen Form und sind relativ selten. Aus diesem Grund sind sie bei den meisten Trainern auch besonders begehrt.

Während der Sinnoh-Tour könnt ihr erstmals alle Monster dieser Region in ihrer schillernden Form fangen, weshalb folgende 12 zu diesem Anlass ihr globales Debüt feiern:

Wie die schillernden Pokémon aussehen und wo ihr sie finden könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Pachirisu

Was ist das für ein Pokémon? Bei Pachirisu handelt es sich um ein regionales Pokémon vom Typ Elektro, dass ihr für gewöhnlich nur in Alaska und Kanada finden könnt, sowie in der Vergangenheit auch im Nordosten Russlands. Es besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen.

Wo kann man es zum Event finden? Pachirisu versteckt sich während der Sinnoh-Tour in den 10-km-Eiern. Um es zu bekommen, müsst ihr also fleißig ausbrüten. Das Shiny hat einen weißen Körper mit rosafarbenen Verzierungen vom Kopf bis zum Schweif.

Übrigens: Wer es bis zum Wochenende nicht abwarten kann oder sich einfach weitere Chancen sichern will, kann sich Pachirisu sowie zwei weitere regionale Monster bereits jetzt mit etwas Glück als Shiny schnappen.

Mehr zum Thema Zur Sinnoh-Tour in Pokémon GO könnt ihr euch 3 neue regionale Shinys sichern – So bekommt ihr sie schon jetzt von Franzi Korittke

Klingplim

Was ist das für ein Pokémon? Während es Palimpalim, die Weiterentwicklung des Baby-Pokémon Klingplim, bereits eine Weile als Shiny im Spiel ist, ist nun endlich auch das Psycho-Pokémon selbst an der Reihe.

Wo kann man es zum Event finden? Klingplim versteckt sich mit einigen anderen Baby-Pokémon in den 2-km-Eiern. Ihr braucht also etwas Glück, um euch ein Exemplar zu sichern. Ihr erkennt es an seinem gelben Körper sowie den gelb-weiß-gestreiften Bändern an seinem Kopf.

Skunkapuh und Skuntank

Was sind das für Pokémon? Bei Skunkapuh handelt es sich um ein Gift- und Unlicht-Pokémon, das sich zu Skuntank weiterentwickeln kann. Dabei ist Skuntank verhältnismäßig stark und gehört deshalb zu den besten Gift-Angreifern in Pokémon GO.

Wo kann man sie zum Event finden? Skunkapuh spawnt während des Events im Habitat Giftige Ausgrabungsstätten . Es ist somit in der Wildnis zu finden. Außerdem schlüpft es aus 5-km-Eiern. Die schillernde Form hat einen pinken Körper. Um euch auch Shiny-Skuntank zu sichern, müsst ihr euer schillerndes Skunkapuh entsprechend weiterentwickeln.

Plaudagei

Was ist das für ein Pokémon? Ein weiteres regionales Pokémon, dass sein weltweites Shiny-Debüt gibt, ist Plaudagei. Es stammt eigentlich aus der südlichen Hemisphäre und gehört zu den Typen Normal und Flug. Eine Vor- oder Weiterentwicklung besitzt es nicht.

Wo kann man es zum Event finden? Plaudagei ist genau wie Pachirisu für alle Spieler in den 10-km-Eiern verfügbar. Ihr erkennt es an seinem blauen Körper sowie den roten Flügeln.

Venuflibis

Was ist das für ein Pokémon? Das dritte regionale Pokémon, welches zur Sinnoh-Tour seinen weltweiten Shiny-Release feiert, ist Venuflibis. Das Pflanzen-Pokémon besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen und ist für gewöhnlich im Südosten der USA zu Hause.

Wo kann man es zum Event finden? Venuflibis wird ebenfalls in den 10-km-Eiern zu finden sein. In seiner schillernden Form besitzt es einen etwas helleren Körper als seine normale Form. Ihr solltet also genau hinschauen.

Urformen von Dialga & Palkia

Was sind das für Pokémon? Die Sinnoh-Tour steht ganz im Zeichen von Zeit und Raum, weshalb natürlich die legendären Pokémon Dialga und Palkia nicht fehlen dürfen. Mit dabei sind zum ersten Mal auch ihre Urformen. Wie die normalen Formen auch besitzen sie keine Vor- oder Weiterentwicklungen.

Wo kann man sie zum Event finden? Die Urformen von Dialga und Palkia findet ihr während der Habitate Historischer Hain und Geothermale Lagune in Level-5-Raids. Ihr erkennt das schillernde Dialga (Urform) an einem türkisfarbenen Körper, Shiny-Palkia (Urform) ist rosa. Darüber hinaus halten die beiden Monster weitere Boni für euch bereit.

Hisui-Voltobal und Hisui-Lektrobal

Was sind das für Pokémon? Bei Hisui-Voltobal handelt es sich um die Hisui-Form des Elektro-Pokémon Voltobal aus der ersten Generation. Es gehört zu den Typen Elektro und Pflanze und lässt sich zu Hisui-Lektrobal weiterentwickeln.

Wo kann man sie zum Event finden? Hisui-Voltobal könnt ihr am Wochenende im Habitat Historischer Hain treffen oder aus 5-km-Eiern ausbrüten. In seiner Shiny-Form besitzt es einen anthrazitfarbenen und beigen Körper. Um euch auch Hisui-Lektrobal als Shiny zu sichern, müsst ihr es entsprechend entwickeln.

Hisui-Baldorfish und Myriador

Was sind das für Pokémon? Eine weitere Hisui-Form ist Hisui-Baldorfish. Im Gegensatz zu Baldorfish aus der zweiten Spiele-Generation, lässt sich das Unlicht- und Gift-Pokémon zu Myriador weiterentwickeln.

Wo kann man sie zum Event finden? Hisui-Baldorfish ist Teil des Habitats Geothermale Lagune und spawnt somit wild. Alternativ findet ihr es auch in den 5-km-Eiern. Das Shiny erkennt ihr an seinem weißen und lilafarbenen Körper. Wie auch bei Hisui-Voltobal müsst ihr es entsprechend entwickeln, um ein schillerndes Myriador zu erhalten.

Weitere besondere Shinys zur Sinnoh-Tour

Neben den Pokémon, die ihr während der Sinnoh-Tour zum ersten Mal in ihrer schillernden Form in Pokémon GO fangen könnt, gibt es auch noch das eine oder andere weitere schillernde Monster, das ihr nicht außer Acht lassen solltet:

Kostümierte Pikachu: Zur Sinnoh-Tour hat sich Pikachu wieder besonders in Schale geschmissen und ist deshalb mit Lucius-Kappe, Lucias Hut, Lumius Kappe und Lumias Kopftuch in der Wildnis zu finden. Mit etwas Glück ergattert ihr auch hier ein schillerndes Exemplar.

Icognito: Das Psycho-Pokémon aus der zweiten Spiele-Generation ist ebenfalls zum Event-Wochenende am Start. Ihr findet es in seinen Formen H, I, N, O und S, wenn ihr einen Rauch aktiviert. Mit etwas Glück könnt ihr auch hiervon ein Shiny ergattern.

Was ist mit Rotom und Barschuft (Weißlinig)? Beide Pokémon feierten während der Sinnoh-Tour in Los Angeles ihr Shiny-Debüt. Ob sie auch zur globalen Sinnoh-Tour zu finden sind, ist aktuell noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings konnten sich auch Trainer ohne ein Ticket für Los Angeles die Forschung zu Rotom sichern, weshalb ein Shiny-Debüt denkbar wäre. Sobald wir weitere Informationen dazu haben, werden wir sie für euch hier ergänzen.

Wie gefallen euch die neuen Shinys? Welches wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.