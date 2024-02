Pokémon GO: 10 Tipps zur Vorbereitung auf die weltweite Sinnoh-Tour

Die weltweite Sinnoh-Tour in Pokémon GO steht an. Hier findet ihr nützliche Tipps, wie ihr euch darauf vorbereitet.

Was ist die Sinnoh-Tour? Die Sinnoh-Tour läuft am kommenden Wochenende, also am 24. und 25. Februar. Sie ist das große Final-Event der aktuell laufenden Season „Zeitlose Reisen“.

Im Laufe der Sinnoh-Tour stehen vor allem die Pokémon aus der vierten Generation im Fokus, also den Spielen „Diamant“ und „Perle“. Allerdings sind auch Monster der Hisui-Region aus dem Spiel „Legenden: Arceus“ vertreten. Dazu passt etwa das Auftreten der beiden Urformen von Dialga und Palkia.

Eine Übersicht zu den Inhalten der weltweiten Sinnoh-Tour findet ihr hier.

Nun sind es nur noch wenige Tage, bis die Sinnoh-Tour startet. Wie ihr euch jetzt schon darauf vorbereitet, zeigen wir euch hier.

Tipps, wie ihr euch im Spiel auf die Sinnoh-Tour vorbereitet

1. Beendet Schritt 1 von „Weg nach Sinnoh“

In Pokémon GO läuft aktuell noch das „Weg nach Sinnoh“-Event mit dazu passender Spezialforschung. Und von der solltet ihr den ersten Schritt auf jeden Fall erledigen, denn dann entscheidet ihr euch, ob ihr die Perl-Version oder die Diamant-Version der Tour spielen möchtet.

Die Unterschiede bei Perl und Diamant in der Spezialforschung findet ihr hier.

Je nachdem, was ihr wählt, trefft ihr bei der Sinnoh-Tour dann auf ein garantiertes Ur-Palkia mit Raumschlag (Perl) oder ein garantiertes Ur-Dialga mit Zeitenlärm (Diamant).

Die beiden Attacken könnt ihr auch außerhalb von Kämpfen für Boni nutzen. Wie das funktioniert, lest ihr hier.

Zuletzt nutzten Trainer den Dialga-Bonus schon, um den Abenteuerrauch auf 12 Stunden auszudehnen.

2. Bereitet eure Raid-Teams vor, spart Pässe

Ur-Dialga und Ur-Palkia erscheinen während der Sinnoh-Tour in Raids, und wer weiß, wann sie danach wiederkommen. Wenn ihr sie herausfordern wollt, braucht ihr Raid-Pässe. Und ja, auch wenn gerade der „Weg nach Sinnoh“ mit wechselnden legendären Raid-Monstern läuft, solltet ihr euch den ein oder anderen Pass vielleicht aufsparen.

Zudem solltet ihr euch Raid-Teams vorbereiten, mit denen ihr die starken Ur-Formen herausfordern wollt.

Für Ur-Palkia braucht ihr Konter der Typen Drache und Fee. Monster wie Mega-Rayquaza, Mega-Knakrack, Mega-Guardevoir, aber auch Dragoran, Cupidos oder Brutalanda lohnen hier.

Für Ur-Dialga braucht ihr Konter von den Typen Kampf und Boden. Beispielsweise mit Monstern wie Proto-Groudon, Stalobor, Knakrack oder Terrakium und Lucario könnt ihr hier punkten.

3. Überlegt euch, ob ihr Pokémon tauschen wollt

Während der Sinnoh-Tour könnt ihr an beiden Tagen jeweils bis zu sechs Spezialtausche durchführen. Das bedeutet, ihr könnt von anderen Trainern beispielsweise Shinys, legendäre Pokémon oder Monster, die ihr noch nicht habt, ertauschen.

Dementsprechend solltet ihr euch überlegen, welche Pokémon ihr selbst tauschen könnt und welche ihr vielleicht noch braucht. Außerdem kostet der Tausch während des Events nur den halben Sternenstaub.

4. Rauch, Brutmaschinen und Platz für Eier vorbereiten

Bei der Sinnoh-Tour gibt es den Bonus der halben Schlüpfdistanz für alle Eier, die ihr im Event aktiviert. Das bedeutet, ihr solltet versuchen, eure Brutmaschinen zum Start des Events leer zu haben, damit ihr den direkt nutzen könnt.

In den Eiern findet ihr zur Sinnoh-Tour folgende Monster:

2 km: Knospi*, Klingplim*, Mobai*, Pantimimi*, Wonneira*, Mampfaxo*. Riolu*, Mantirps*

5 km: Skunkapuh*, Kaumalat*, Hisui-Voltobal*, Hisui-Baldorfish*

10 km: Pachirisu*, Plaudagei*, Venuflibis*

Also sind vor allem die 10-km-Eier spannend, da sie regionale Pokémon bringen, die auch eine Shiny-Chance haben.

Auch der Rauch ist beim Event hilfreich, da hier die Chance besteht, auf Icognito zu treffen. Unterwegs sind Icognito H, I, N, O und S, die auch als Shiny auftauchen können.

5. Stellt euch auf Party Play und möglicherweise Routen ein

Wenn ihr Party Play und Routen bisher noch nicht benutzt habt, dann solltet ihr euch zum Wochenende hin einmal damit auseinandersetzen. Denn bei dem Event ist es bei einem Monster sicher und bei einem anderen möglich, dass ihr sie über diese Features bekommt.

Beim Event könnt ihr auf das legendäre Regigigas treffen, wenn ihr Party-Play-Herausforderungen abschließt. Wie ihr Party Play verwendet, zeigen wir euch hier.

Bei der Los-Angeles-Version konnten Trainer auf weißlinige Barschuft treffen, wenn man Routen nutzte. Die gab es bisher noch nicht in Pokémon GO. Für die globale Version sind diese noch nicht konkret angekündigt, aber es wäre denkbar, dass sie auch hier auftauchen. Deshalb: Plant, dass ihr vielleicht eine Route in der Nähe habt.

6. Macht Platz in der Sammlung

Insgesamt gibt es die Möglichkeit, viele spannende Pokémon bei der Sinnoh-Tour zu fangen. Dazu gehören beispielsweise auch neue Shiny-Pokémon, die ihr im Laufe des Events finden könnt.

Eine Liste der neuen Shinys zur Sinnoh-Tour gibt es hier.

Damit ihr möglichst viele fangen und die Zeit effektiv nutzen könnt, solltet ihr Platz in der Sammlung schaffen, damit ihr nicht zwischendurch dauernd Monster verschicken müsst.

Nutzt deshalb beispielsweise die Filterfunktion, um schwache Monster aus eurer Sammlung auszusortieren. Zum schnellen Filtern der Sammlung findet ihr hier Tipps.

Tipps, wie ihr euch außerhalb des Spiels auf die Sinnoh-Tour vorbereitet

Das große Event basiert darauf, dass ihr draußen unterwegs seid, um viel zu fangen, Eier auszubrüten, Raids herauszufordern und mehr. Dementsprechend solltet ihr euch aber auch vorbereiten.

7. Plant, wann ihr losziehen wollt

Grundsätzlich könnt ihr einfach losziehen, aber der Tag ist lang und es gibt rotierende Habitate, die jeweils zwei Mal am Tag verfügbar sind.

Das Habitat „Geschäftige Promenade“ läuft von 10:00 bis 11:00 und 14:00 bis 15:00 Uhr

„Historischer Hain“ läuft von 11:00 bis 12:00 sowie von 15:00 bis 16:00 Uhr

„Giftige Ausgrabungsstätten“ läuft von 12:00 bis 13:00 Uhr und 16:00 bis 17:00 Uhr

„Geothermale Lagune“ läuft von 13:00 bis 14:00 Uhr sowie von 17:00 bis 18:00 Uhr

Wichtig: Ur-Palkia und Ur-Dialga sind während der Habitate „Historischer Hain“ und „Geothermale Lagune“ verfügbar.

8. Setzt euch mit Campfire auseinander, sprecht euch für Raids ab

Um die Raids erfolgreich zu gestalten, solltet ihr euch mit Freunden absprechen, wann und wo ihr sie herausfordern möchtet. Während des Events gibt es außerdem kein Limit auf Fern-Raids – ihr könnt also beliebig viele Fern-Raid-Pässe nutzen, nicht nur 5 pro Tag.

Wenn es euch an Gruppen fehlt, könnt ihr die Campfire-App nutzen, um in eurer Gegend möglicherweise auf Raid-Teams zu treffen. Eine andere Option ist das Teilnehmen an Fern-Raids über Apps wie PokéGenie – wie das geht, zeigen wir euch hier.

9. Ladet Gadgets

Ihr nutzt Autocatcher, um möglichst viele Pokémon zu schnappen? Dann solltet ihr sie jetzt rechtzeitig aufladen, bevor ihr euch am Wochenende auf den Weg machen wollt, und dann feststellt, dass euch die nötige Batterieladung fehlt. Das Gleiche gilt für Powerbanks und alles andere, was man so gebrauchen kann.

Habt ihr noch Tipps zur Vorbereitung? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch los ist: Hier sind alle Februar-Events 2024 in Pokémon GO.