Pokémon GO bringt völlig neues Feature und 2 neue Formen für Palkia und Dialga

Die Ur-Formen für Palkia und Dialga in Pokémon GO wurden enthüllt. Sie erscheinen zur Sinnoh-Tour und bringen ganz spezielle Attacken mit, die Boni auslösen.

Was sind das für Pokémon? Die Ur-Formen von Palkia und Dialga wurden mit dem Spiel „Legenden: Arceus” veröffentlicht. Es handelt sich dabei um Varianten der beiden bekannten legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region. Nachdem ihr Auftauchen vor einigen Monaten geleakt wurde, sind sie nun offiziell bestätigt.

Wann erscheinen Ur-Palkia und Ur-Dialga? Es gibt zwei Termine für die beiden Monster.

Sie werden zuerst bei der Sinnoh-Tour Los Angeles in Raids veröffentlicht, die am 17. und 18. Februar 2024 läuft. Man braucht aber ein Ticket für dieses Event, um auch eine Chance auf die Shiny-Versionen und die neuen Spezialattacken zu haben. Wer kein Ticket hat, kann zwar an den Raids teilnehmen, hat aber keine Chance auf Shiny oder Spezialattacke.

Global kommen sie eine Woche später, am 24. und 25. Februar bei der weltweiten Sinnoh-Tour. Hier kann man sie ebenso in verschiedenen Zeitfenstern in Raids antreffen, und kann dann auch die Spezialattacken und die Shinys bekommen.

Doch worum geht es bei den Spezialattacken genau?

Neues Feature: „Abenteuereffekt“, wenn man die Spezialattacken in Pokémon GO einsetzt

Das ist der Abenteuereffekt: Ur-Palkia und Ur-Dialga können jeweils eine eigene Spezialattacke mitbringen:

Ur-Dialga kann „Zeitenlärm“ beherrschen

Ur-Palkias Spezialattacke ist „Raumschlag“

Das Besondere: Beide Attacken kann man auch außerhalb von Kämpfen einsetzen, um jeweils einen Bonus auszulösen.

Zeitenlärm-Abenteuereffekt: Man kann den Effekt bei Ur-Dialga für 5.000 Sternenstaub und fünf Dialga-Bonbons aktivieren. Tut man das, wird der Timer von vier Items für sechs Minuten angehalten: Rauch, Täglicher Abenteuerrauch, Glücks-Eier und Sternenstücke.

Dieser Effekt lässt sich stapeln, wenn man mehr Sternenstaub und Bonbons einsetzt. Bis zu 24 Stunden sind möglich. Aber klar: Hier muss man bedenken, dass das eine Menge Sternenstaub und Bonbons werden.

Raumschlag-Abenteuereffekt: Ur-Palkias Abenteuereffekt könnt ihr für 5.000 Sternenstaub und fünf Palkia-Bonbons auslösen. Tut ihr dies, wird euer Begegnungs-Radius mit Pokémon für zehn Minuten lang vergrößert. Auch diesen Effekt kann man für mehr Bonbons und Sternenstaub verlängern.

Abgesehen davon kann man die Attacken natürlich auch in Kämpfen einsetzen.

Zeitenlärm richten 150 Schaden in Trainerkämpfen, 160 Schaden in Raids und an

Raumschlag richtet 95 Schaden in Trainerkämpfen und 160 Schaden in Raids und Arenen an

Vor allem der Effekt der beiden Attacken ist aber interessant, da Pokémon GO hiermit ein völlig neues Feature einführt. Was haltet ihr davon? Ist der Bonus nützlich, oder zu teuer, wenn man auf Sternenstaub und Bonbons schaut? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst im Spiel los ist: Hier sind alle Events im Januar 2024 bei Pokémon GO.