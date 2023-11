Pokémon GO: Niantic enhüllt aus Versehen 2 neue legendäre Formen

Niantic hat vor kurzem die “Sinnoh Tour” für Pokémon GO angekündigt. Dabei wurde aus Versehen bereits eine weitere Information preisgegeben.

Was ist die Sinnoh Tour? Die Sinnoh Tour ist Teil der neuen Season “Zeitlose Reisen” in Pokémon GO, die diesen Freitag startet. Die Highlights zum Start der neuen Season findet ihr hier.

Bei der Ankündigung zu der Tour in Niantics Blog wurde dabei zufällig noch eine weitere Information veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um die Urformen von Dialga und Palkia.

Genauere Informationen zu Urformen noch unbekannt

Was genau ist zu den Urformen bisher bekannt? Bisher ist bis auf deren Auftauchen als Titelbild in Niantics Blog nichts weiter zu den Formen bekannt. Dieses Bild wurde von Niantic zwar schnell wieder ausgetauscht, wurde jedoch von flinken Usern gesichtet, gespeichert und auf Reddit veröffentlicht.

Weder wissen wir bisher, wann genau die Urformen für Dialga und Palkia in Pokémon GO veröffentlicht werden, noch gibt es weitere Informationen darüber, wie man diese erlangen wird.

Es ist davon auszugehen, dass zum Start der Sinnoh Tour im Februar weitere Informationen zu den beiden Urformen veröffentlicht werden.

Platzhalterbild in Blogpost zeigt Urformen

Wie wurden diese Informationen veröffentlicht? Interessant ist die Art und Weise, wie diese Informationen veröffentlicht wurden. Niantic hat als Titelbild dazu ein Bild veröffentlicht, welches die Urformen von Dialga und Palkia zeigen. Unten in der Ecke des Bildes, ist das Kürzel “FPO” zu finden.

Was bedeutet FPO? Die Abkürzung FPO im Bild heißt übersetzt im Bereich des Grafikdesigns so viel wie “nur für die Positionierung” und wird bei Grafiken eingesetzt, die als Platzhalter benutzt werden.

Was ist mit euch? Freut ihr euch auf Dialga und Palkia in ihren Urformen? Bis die Sinnoh Tour im Februar startet, dauert es leider noch etwas. Zum Glück, können wir diese mit den Pokémon GO Events im Dezember fürs Erste überbrücken.