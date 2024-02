Zur Sinnoh-Tour in Pokémon GO könnt ihr euch 3 neue regionale Shinys sichern – So bekommt ihr sie schon jetzt

In Pokémon GO läuft am Wochenende die große Sinnoh-Tour, bei der ihr auch wieder auf regionale Monster treffen könnt. Drei von ihnen können sogar bereits jetzt gefangen werden. Welche das sind und wie ihr sie in den nächsten Tagen bekommt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Was sind das für Pokémon? In Pokémon GO gibt es eine Reihe von Monstern, die nur in bestimmten Regionen gefangen werden können. Außerhalb von speziellen Events kann man diese also nur bekommen, wenn man in die entsprechende Region reist und es dort fängt oder sich eins von einem Trainer-Freund tauschen lässt.

Anlässlich der bevorstehenden Sinnoh-Tour könnt ihr aber weltweit auch wieder auf insgesamt 6 regionale Pokémon treffen, die es allesamt auch mit etwas Glück als Shiny zu fangen gibt. Drei von ihnen können aber bereits schon jetzt ergattert werden. Wir zeigen euch nachfolgend alles, was ihr zu den regionalen Monstern der Sinnoh-Tour wissen müsst.

So bekommt ihr jetzt Pachirisu, Plaudagei und Venuflibis

Welche Monster können schon jetzt gefangen werden? Während Plaudagei normalerweise nur in der südlichen Hemisphäre zu finden ist, Venuflibis im Südosten der USA und Pachirisu in Alaska, Kanada sowie dem Nordosten Russlands, hatten es die drei nun besonders eilig und lassen sich bereits jetzt weltweit im Spiel finden.

So verstecken sie sich nämlich hinter dem Event-Ticket Der Weg nach Sinnoh: Schlüpfen , das ihr für 5,99 Euro im Ingame-Shop erwerben könnt. Um die drei Monster zu fangen, müsst ihr anschließend die dazugehörige befristete Forschung lösen. Dazu müssen insgesamt 6 Eier ausgebrütet werden.

Neben jeweils 2 Begegnungen mit den regionalen Pokémon erhaltet ihr außerdem 4.000 Sternenstaub, eine Super-Brutmaschine sowie eine Pikachu-Maske.

Gibt es die Monster als Shiny? Ja, alle drei Monster können bereits jetzt mit etwas Glück in ihrer schillernden Form gefangen werden, wie erste Trainer bereits auf Reddit bestätigen. So zeigt der User noobwowo in seinem Beitrag die Begegnungen mit Shiny-Plaudagei und Shiny-Pachirisu.

Hat das Ticket weitere Vorteile? Ja, wer sich das Ticket kauft, kann nicht nur von der befristeten Forschung und den dazugehörigen Pokémon-Begegnungen profitieren, sondern erhält für das Ausbrüten von Eiern in den nächsten Tagen folgende Boni:

doppelte EP beim Schlüpfen

doppelter Sternenstaub beim Schlüpfen

doppelte Bonbons beim Schlüpfen

Übrigens: Zur Vorbereitung auf die GO-Tour gibt es zum aktuellen Weg nach Sinnoh -Events noch eine weitere Forschung, die euch Begegnungen mit legendären Monstern bringt. Wollt ihr beide Tickets haben, solltet ihr sie um Geld zu sparen im Webshop von Pokémon GO als Bundle kaufen. Dort werden sie aktuell für 11,99 Euro angeboten.

Alle regionalen Pokémon zur GO Tour

Diese 6 regionalen Monster könnt ihr finden: Am 24. und 25. Februar 2024 läuft dann die große Sinnoh-Tour, bei der die regionalen Pokémon ebenfalls eine Rolle spielen werden. Wer sich also kein Ticket kaufen möchte, der kann am Wochenende auf folgende Exemplare treffen, die es alle als Shiny geben wird:

Schalellos (Östliches Meer)

Schalellos (Westliches Meer)

Pantimimi

Pachirisu

Plaudagei

Venuflibis

Wo kann man sie zur GO Tour bekommen? Während der GO Tour werden die regionalen Pokémon unabhängig von einem Ticket-Kauf weltweit verfügbar sein. So findet ihr die beiden Formen von Schalellos währen des Habitats Geschäftige Promenade in der Wildnis. Pachirisu, Plaudagei und Veuflibis findet ihr stattdessen an beiden Tagen in den 10-km-Eiern. Pantimimi schlüpft hingegen aus 2-km-Eiern.

Welche der regionalen Monster lohnen sich am meisten? Keines der regionalen Pokémon zur Sinnoh-Tour ist besonders stark. Sie dienen alle in erster Linie zum Sammeln. Durch ihr Shiny-Debüt sind aber vor allem Pachirisu, Plaudagei und Venuflibis interessant. Sachlellos (Östliches Meer) und Pantimimi sind in unserer Region zu Hause, weshalb sie für Spieler in Europa weniger interessant sind.

Was ist mit Selfe, Vesprit und Tobutz? Die drei fehlenden regionalen Monster der Sinnoh-Region, Selfe, Vesprit und Tobutz spielen zur Sinnoh-Tour laut aktuellen Informationen keine Rolle. Ihr könnt sie jedoch vom 21. Februar bis 22. Februar in den Level-5-Raids in ihren jeweiligen Regionen finden. Ihr müsst euch also für Selfe und Tobutz zu entsprechenden Fern-Raids einladen lassen. Mit etwas Glück ergattert ihr dabei sogar ein Shiny.

Welches dieser Pokémon ist eurer Favorit? Werdet ihr euch die regionalen Monster bereits jetzt in der Forschung sichern? Oder wartet ihr auf die Sinnoh-Tour und brütet dann fleißig aus? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.