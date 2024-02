Pokémon GO: Weg nach Sinnoh Raid-Herausforderung – Kostenlose Forschung bringt euch legendäre Bosse

In Pokémon GO gibt es aktuell eine Forschung, bei der ihr legendäre Pokémon erhalten könnt. Wir erklären euch, was ihr dafür tun müsst.

Was ist das für eine Forschung? Die kostenfreie befristete Forschung Weg nach Sinnoh: Raid -Herausforderung ist Teil des aktuellen Weg nach Sinnoh -Events. Die Forschung ist in der Zeit von Montag, dem 19. Februar um 10:00 Uhr bis zum Freitag, dem 23. Februar um 20:00 Uhr verfügbar.

Diese Forschung ist besonders interessant, da ihr durch das erfolgreiche Abschließen gleich 4 legendäre Pokémon als Belohnungen erhaltet.

8 Raids, 4 legendäre Pokémon

Was steckt in der Forschung drin? Die Forschung besteht aus einem einzigen Schritt, der die folgenden Aufgaben und Belohnungen beinhaltet:

Aufgabe Belohnung Gewinne 2 Raids Begegnung mit Cresselia Gewinne 4 Raids Begegnung mit Heatran Gewinne 6 Raids Begegnung mit Giratina (Urform) Gewinne 8 Raids Begegnung mit Darkrai

Wenn ihr die Forschung komplett beendet, erhaltet ihr zudem jeweils 5 Bonbons für die Pokémon Dialga, Palkia und Giratina.

Welche exklusiven Lade-Attacken gibt es? Wenn ihr die Pokémon in ihren entsprechenden Raid-Stunden im Februar fangt, erhalten die Bosse außerdem eine exklusive Lade-Attacke. Hierbei handelt es sich um die folgenden:

Cresselia: Strauchler

Heatran: Lavasturm

Giratina (Urform): Schemenkraft

Darkrai: Matschbombe

Was ist noch besonders an den Bossen? Pokémon, die ihr aus Feldforschungen erhaltet, sind auf einem niedrigeren Level als Pokémon, die ihr in Raids fangt. Dadurch habt ihr bei Heatran und Giratina (Urform) die Möglichkeit, die Pokémon nach Erhalt zu tauschen und somit ein Exemplar zu erhalten, welches unter 1500 WP liegt und somit in der Superliga eingesetzt werden kann.

Was sagt ihr zu der kostenlosen befristeten Forschung? Findet ihr die Belohnungen angemessen und freut euch darüber? Oder findet ihr, dass die Anzahl der notwendigen Raids zu hoch angesetzt ist für diese Zeitspanne? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über alle Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.