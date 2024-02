Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Februar 2024 – Heute Mega-Latios

In Pokémon GO erwarten euch im Februar 2024 wieder jede Menge Raids, bei denen ihr auf legendäre Bosse wie Darkrai, Cresselia, Heatran treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle kommenden Raid-Stunden und Raid-Bosse im Überblick.

Was sind das für Raids? Jeden Monat verändern sich die legendären Bosse und die Bosse in den Mega-Raids von Pokémon GO. Viele der Bosse hängen mit Events zusammen, die in den nächsten Wochen starten. Es erwarten euch also einige spannende Raids.

Welche Bosse ihr in den Level-5-Raids und Mega-Raids im Februar 2024 findet, fassen wir euch hier zusammen. Dazu die Übersicht aller Raid-Stunden.

Raid-Stunden und Raidbosse im Februar 2024

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch gibt es den festen Termin von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit. Bei vielen Arenen findet ihr in der Zeit die besonderen Level-5-Raids. Bedenkt, dass es aufgrund der vielen Events und vor allem dem Event “Weg nach Sinnoh” im Februar auch mehr Raid-Stunden für euch gibt.

Termin Raidboss 7. Februar Mega-Latios 14. Februar Top-Raid-Stunden mit Cupidos

Von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr 19. Februar Darkrai 20. Februar Cresselia 21. Februar Selfe (Asien-Pazifik)

Vesprit (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien)

Tobutz (Amerika und Grönland) 22. Februar Heatran 23. Februar Giratina (Urform) 28. Februar Cresselia und Heatran

Alle Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Februar 2024

Die Raidbosse bleiben für einen festgelegten Zeitraum im Spiel aktiv und können auch außerhalb der Raid-Stunden von euch herausgefordert, besiegt und gefangen werden. Sie wechseln gewöhnlich zu den genannten Terminen um 10:00 Uhr Ortszeit. In den folgenden Zeiträumen findet ihr die 5er- und Mega-Bosse in Pokémon GO:

Datum Raidboss 31. bis 15. Februar Mega-Raids mit Mega-Latios* 31. bis 15. Februar Mega-Raids mit Mega-Latias* 15. bis 20. Februar Darkrai* in Raids der Stufe 5 15. bis 22. Februar Mega-Raids mit Mega-Absol* 20. und 21. Februar Cresselia* in Raids der Stufe 5 21. und 22. Februar Selfe* in Raids der Stufe 5 (Asien-Pazifik)

Vesprit* in Raids der Stufe 5 (Europa, Naher Oster, Afrika und Indien)

Tobutz* in Raids der Stufe 5 (Amerika und Grönland) 22. und 23. Februar Heatran* in Raids der Stufe 5 22. Februar bis 1. März Mega-Raids mit Mega-Knakrack 23. bis 26. Februar Giratina (Urform)* in Raids der Stufe 5 24. und 25. Februar Dialga* und Dialga in Urform* sowie Palkia* und Palkia in Urform*

Zum Event der Sinnoh-Tour von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr in 5er-Raids 26. Februar bis 1. März Cresselia* und Heatran* in Raids der Stufe 5 Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Was ist besonders? Im Februar bringt Niantic zum Auftakt der großen Sinnoh-Tour viele beliebte Pokémon in die Raids. Eine Auflistung, was euch dabei alles erwartet, seht ihr hier:

Die große Sinnoh-Tour in Pokémon GO – Alle Inhalte und Infos

Doch in den nächsten Wochen hat das Spiel noch viel mehr Inhalte für euch zu bieten, bei denen sich das Mitmachen lohnt. Themen-Events, Rampenlicht-Stunden, einen Raid-Tag und Crypto-Raids.

Alle Events im Februar 2024 findet ihr bei uns auf MeinMMO. Habt ihr bei den ganzen Bossen schon einen Favoriten, den ihr mehrfach fangen wollt? Schreibt uns eure Ideen doch hier in die Kommentare.