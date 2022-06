Pokémon GO: Cresselia besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Cresselia in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Cresselia in 5er-Raids besiegen.

Was ist Cresselia für ein Pokémon? Cresselia ist in den 5er-Raids zu finden und stammt aus der vierten Spielgeneration von Pokémon. Es gehört zum Typ Psycho.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Cresselia und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Cresselia besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer Mega-Absol mit Standpauke und Finsteraura Skelabra mit Bürde und Spukball Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Trikephalo mit Biss und Wirbler Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Darkrai mit Standpauke und Spukball Mega-Garados mit Biss und Knirscher Crypto-Kramshef mit Standpauke und Finsteraura Hoopa mit Erstauner und Spukball Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere Crypto-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Crypto-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere Hoopa (entfesselt) mit Erstauner und Spukball Crypto-Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere Crypto-Absol mit Standpauke und Finsteraura Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Schwächen von Cresselia: Das Pokémon gehört zum Typ Psycho und hat Schwächen gegen Käfer, Geist und Unlicht. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Cresselia zu besiegen.

Gibt es Shiny Cresselia? Ja, ihr könnt Cresselia auch als Shiny in eure Sammlung bekommen.

Cresselia und Shiny Cresselia

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern und hohen Leveln solltet ihr etwa 3 Trainer brauchen, um den Raid zu besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.