Pokémon GO: Heatran Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Heatran in Pokémon GO zeigen wir euch in diesem Guide. Dazu zeigen wir euch die besten Angriffe und Movesets. Damit seid ihr ideal für die Raids gegen Heatran vorbereitet.

Wann ist Heatran im Spiel? In Pokémon GO findet ihr 5er-Raids mit Heatran in der Zeit vom 7. Januar 2022 bis zum 15. Januar 2022.

Es ist ein legendäres Pokémon aus der vierten Spielgeneration und gehört zu den Typen Feuer und Stahl. In der Übersicht zeigen wir euch die besten Konter, die am meisten Schaden im Kampf gegen Heatran verursachen.

Heatran: Konter und Schwächen

Beste Konter:

Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben Crypto Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben Stalabor mit Lehmschelle und Schlagbohrer Crypto Libelldra mit Lehmschuss und Erdkräfte Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte Rabigator mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto Ho-Oh mit Kraftreserve und Erdbeben Geowaz mit Lehmschelle und Erdbeben Donphan mit Lehmschelle und Erdbeben Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben Libelldra mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto Machomei mit Konter und Wuchtschlag Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Erdkräfte

Die Schwächen: Heatran gehört zu den Typen Feuer und Stahl und ist anfällig gegenüber Angriffen der Typen Boden, Kampf und Wasser. Setzt bei euren Angreifer-Teams also vor allem darauf.

Gibt es Shiny Heatran? Ja. Die schillernde Version von Heatran könnt ihr in Pokémon GO fangen. Wie sie sich optisch von der normalen Version unterscheidet, seht ihr in der folgenden Grafik:

Links: Das normale Heatran – Rechts: Shiny Heatran

Wie viele Spieler braucht man? Wenn ihr vollgepowerte Top-Angreifer auf höchstem Level habt, ist der Kampf mit 2-3 Trainern schaffbar. Zur Sicherheit solltet ihr aber mehr Trainer in eure Gruppe einladen, um den Kampf sicher zu gewinnen.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Shinys, die ihr jetzt in Pokémon GO fangen könnt.