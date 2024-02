Pokémon GO Sinnoh Tour: Alle Habitate und Spawns im Zeitplan

In der Pokémon GO Sinnoh Tour gibt es verschiedene Habitate, bei denen ihr auf Pokémon stoßen könnt. Wann diese stattfinden und welche Pokémon hier auf euch warten, haben wir für euch aufgelistet.

Was ist das für ein Event? Die große weltweite Sinnoh Tour findet an diesem Wochenende am 24. und am 25. Februar 2024, jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr, statt.

Was sind Habitate? Ein Teil des Events sind verschiedene sogenannte Habitate, die zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sind. Sie entsprechen verschiedenen Lebensräumen, mit unterschiedlichen Pokémon.

Hier findet ihr stündlich rotierende Pokémon in der Wildnis und in Raids. Welche das sind, wann diese stattfinden und welche Pokémon ihr hierbei antreffen könnt, haben wir für euch aufgelistet.

Zeitplan der Habitate in der Sinnoh Tour

Wie ist der Zeitplan bei der Sinnoh Tour? Die Habitate der Sinnoh Tour, welche jede Stunde rotieren, sind jeden Tag zweimal aktiv. Sie laufen zu den folgenden Zeiten:

10:00 bis 11:00 Uhr: Habitat Geschäftige Promenade

11:00 bis 12:00 Uhr: Habitat Historischer Hain

12:00 bis 13:00 Uhr: Habitat Giftige Ausgrabungsstätten

13:00 bis 14:00 Uhr: Habitat Geothermale Lagune

14:00 bis 15:00 Uhr: Habitat Geschäftige Promenade

15:00 bis 16:00 Uhr: Habitat Historischer Hain

16:00 bis 17:00 Uhr: Habitat Giftige Ausgrabungsstätten

17:00 bis 18:00 Uhr: Habitat Geothermale Lagune

Alle Habitate der Sinnoh Tour mit Pokémon

Welche Pokémon gibt es in den Habitaten in Raids? Während des Events könnt ihr folgende Pokémon in Raids finden und ihnen entgegentreten.

In den Habitaten Geschäftige Promenade und Giftige Ausgrabungsstätten :

5*-Raids

Dialga*

Palkia*

3*-Raids

Chelterrar

Panferno

Impoleon

1*-Raids

Chelast*

Panflam*

Plinfa*

In den Habitaten Historischer Hain und Geothermale Lagune :

5*-Raids

Dialga in der Urform*

Palkia in der Urform*

3*-Raids

Hisui-Silvarro*

Hisui-Tornupto*

Hisui-Admurai*

1*-Raids

Bauz*

Feurigel*

Ottaro*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon gibt es in den Habitaten in der Wildnis? Die folgenden Pokémon warten in den jeweiligen Habitaten auf euch in der Wildnis:

Habitat Pokémon in der Wildnis Geschäftige Promenade Pikachu mit Lucius’ Kappe*

Pikachu mit Lucias Hut*

Magnetilo*

Elektek*

Porygon*

Trasla*

Plinfa*

Staralili*

Bidiza*

Burmy (Lumpenumhang)*

Bamelin*

Schalellos (Östliches Meer)*

Schalellos (Westliches Meer)*

Driftlon*

Charmian*

Finneon* Historischer Hain Pikachu mit Lumius’ Kappe*

Pikachu mit Lumias Kopftuch*

Hisui-Fukanu*

Hisui-Voltobal*

Tangela*

Evoli*

Traunfugil*

Nasgnet*

Roselia*

Chelast*

Zirpurze*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Wadribie*

Kikugi*

Bronzel* Giftige Ausgrabungsstätten Pikachu mit Lucius’ Kappe*

Pikachu mit Lucias Hut*

Griffel*

Yanma*

Skorgla*

Sniebel*

Zwirrlicht*

Sheinux*

Koknodon*

Schilterus*

Burmy (Sandumhang)*

Skunkapuh*

Kaumalat*

Hippopotas*

Pionskora*

Glibunkel* Geothermale Lagune Pikachu mit Lumius’ Kappe*

Pikachu mit Lumias Kopftuch*

Hisui-Baldorfish*

Hisui-Sniebel*

Schlurp*

Rihorn*

Magmar*

Evoli*

Togetic*

Kramurx*

Quiekel*

Schneppke*

Panflam*

Haspiror*

Shnebedeck*

Alle mit einem * markierten Pokémon sind auch als Shiny verfügbar. Skunkapuh ist zum ersten Mal in Pokémon GO als Shiny anzutreffen.

Welche Pokémon erscheinen in den Habitaten durch Rauch häufiger? Wenn ihr während des Events einen Rauch aktiviert (der tägliche Abenteuerrauch ist hiervon ausgenommen), könnt ihr außerdem vermehrt auf Icognito treffen. Welche Icognito erscheinen, ist von dem aktuellen Habitat abhängig.

In den Habitaten „Geschäftige Promenade“ und „Giftige Ausgrabungsstätten“: Icognito H, I, N, O und S

In den Habitaten Historischer Hain und Geothermale Lagune : Icognito H, I, S und U

Die Icognito können ebenfalls in ihrer Shiny-Variante erscheinen.

Was sagt ihr zu den Pokémon und den jeweiligen Habitaten? Wie findet ihr die Idee, dass die Habitate rotieren und jede Stunde wechseln? Gibt es unter den Pokémon welche, auf die ihr euch besonders freut? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die weiteren Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.