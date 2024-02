Pokémon GO: 14 wichtige Pokémon, die ihr bei der Sinnoh Tour fangen solltet

Pokémon GO steht aktuell ganz im Zeichen der Sinnoh Tour. Welche Pokémon ihr dabei nicht verpassen solltet, haben wir uns für euch angeguckt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO steht aktuell die große Sinnoh Tour an. Der globale Teil dieses Events, der weltweit verfügbar ist, läuft jeweils am 24. und 25. Februar 2024 in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Neben dem Debüt der Urformen von Palkia und Dialga gibt es hier vor allem eine Menge Pokémon, auf die ihr im Event treffen könnt. Wir haben die wichtigsten für euch zusammengestellt.

Tolle Pokémon für Kämpfer und Sammler

Welche Pokémon lohnen sich für Kämpfer? Am interessantesten dürften in diesem Event Palkia* und Dialga* sein. Vor allem die Urformen der beiden Pokémon, die zum ersten Mal in Pokémon GO verfügbar sind, sind starke Angreifer. Sowohl zum Raiden, als auch zum Einsatz in der Meisterliga sind sie hervorragende Pokémon. Wenn ihr wissen wollt, wann ihr sie antreffen könnt, schaut in unsere Übersicht zu den Habitaten und dem Zeitplan in der Sinnoh Tour.

Neben den beiden legendären Pokémon, gibt es noch weitere Pokémon, die ihr im Event finden könnt und deren Entwicklungen sehr starke Angreifer in Pokémon GO sind. In der Geschäftigen Promenade wartet Trasla* auf euch, welches mit Guardevoir eine sehr starke Entwicklung besitzt.

In den Giftigen Ausgrabungsstätten warten direkt 2 gute Angreifer auf euch: Koknodon, welches sich zu Rameidon entwickeln kann sowie Kaumalat, die Vorentwicklung von Knakrack. Auch diese beiden Entwicklungen findet ihr in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO.

Im Habitat Geothermale Lagune warten ebenfalls 2 gute Pokémon, die sehr starke Entwicklungen besitzen. Hierbei handelt es sich zum einen um Rihorn*, welches mit seiner letzten Entwicklung Rihornior ein starker Angreifer in den Bereichen Gestein und Boden ist, und zum anderen Quiekel*, dessen Entwicklung Mamutel als Boden- und Eis-Angreifer eingesetzt werden kann.

Alle mit einem * markierten Pokémon können auch in ihrer Shiny-Variante anzutreffen sein.

Welche Pokémon lohnen sich für Sammler? Wenn ihr lieber Pokémon sammelt, anstatt mit ihnen zu kämpfen, gibt es ebenfalls ein paar interessante Pokémon für euch im Event. Den Anfang machen hier gleich 4 verschiedene Pikachus, die ihr in unterschiedlichen Habitaten antreffen könnt. Hierbei handelt es sich um die folgenden Pikachus:

Pikachu mit Lucius’ Kappe*: Geschäftige Promenade und Giftige Ausgrabungsstätten

und Pikachu mit Lucias Hut*: Geschäftige Promenade und Giftige Ausgrabungsstätten

und Pikachu mit Lumius’ Kappe*: Historischer Hain und Geothermale Lagune

und Pikachu mit Lumias Kopftuch*: Historischer Hain und Geothermale Lagune

Zudem gibt es in allen Habitaten außer in der Geothermalen Lagune jeweils ein besonderes Burmy, welches ihr fangen könnt. Hier handelt es sich um Burmy mit einem Lumpenumhang*, Burmy mit einem Pflanzenumhang* sowie Burmy mit einem Sandumhang*.

Außerdem habt ihr erstmalig in Pokémon GO die Möglichkeit, ein Shiny Skunkapuh zu fangen. Dieses Pokémon könnt ihr im Habitat Giftige Ausgrabungsstätten antreffen. Und durch den Einsatz von Rauch (hierbei ist der Abenteuerrauch ausgenommen) könnt ihr zudem auf Icognito* in verschiedenen Formen treffen.

Falls ihr in den letzten Wochen die Raid-Tage verpasst habt, habt ihr in diesem Event zudem noch einmal die Gelegenheit, auf Hisui-Silvarro*, Hisui-Tornupto* und Hisui-Admurai* zu treffen. Diese drei Pokémon findet ihr in den Habitaten Historischer Hain und Geothermale Lagune in 3*-Raids.

Alle Pokémon mit einem * können als Shiny erscheinen.

Was sagt ihr zu den Pokémon? Auf welche freut ihr euch besonders und welche interessieren euch gar nicht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über weitere Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich auch.