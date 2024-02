Pokémon GO: Selfe, Vesprit, Tobutz in der Wildnis – So fangt ihr sie sicher

Überraschung zur Sinnoh-Tour in Pokémon GO: Selve, Vesprit und Tobutz sind in der Wildnis unterwegs. Doch der Fang ist nicht einfach – außer über die Foto-Forschung.

Was ist in Pokémon GO los? Hier läuft aktuell die große Sinnoh-Tour 2024. Schaut in unserem Live-Ticker zur GO Tour: Sinnoh vorbei, um über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Und eine solche aktuelle Entwicklung konnten Spieler auch direkt zum Start der Sinnoh-Tour feststellen: Das legendäre Seen-Trio aus Selfe, Tobutz und Vesprit ist in der Wildnis unterwegs – und zwar überall. Sucht nach den entsprechenden Schatten bei den Pokémon “in der Nähe” unten rechts.

Warum ist das was Besonderes? Legendäre Pokémon in der Wildnis sind an sich schon etwas Spezielles und Seltenes. Beim Seen-Trio kommt aber hinzu, dass es sich bei ihnen um regionale Pokémon handelt, die man in der Regel in Raids oder ganz selten in der Wildnis, aber eben in anderen Teilen der Welt findet.

Hierzulande kriegt man eigentlich nur Vesprit, wenn überhaupt. Doch bei der Sinnoh-Tour habt ihr eine gute Chance auf alle drei. Sie können sogar shiny sein. Allerdings ist der Fang in der Wildnis nicht einfach. Zum Glück kann man eine Fotoforschung nutzen, um sicher dranzukommen.

So fangt ihr ein Selfe, Vesprit & Tobutz mit der Foto-Safari

Was ist das Problem? Selfe, Vesprit und Tobutz haben eine hohe Fluchtrate in der Wildnis, so wie man das auch von den legendären Vögeln kennt. Das heißt: Wenn sie nicht gleich im ersten Ball bleiben, besteht eine hohe Chance, dass sie einfach abhauen.

Hier braucht ihr in erster Linie Glück. Aber: Es gibt aktuell die Chance, sich zumindest ein Exemplar von jedem sicher zu schnappen.

So sehen die Monster aus

Wie klappt das? Dafür müsst ihr die „GO Tour: Foto-Safari“ nutzen, die ihr links im „Events“-Reiter im Spiel findet.

Für jedes der drei Pokémon gibt es eine Foto-Safari-Kachel. Die Aufgabe ist bei allen drei im Grunde dieselbe:

Mache einen Schnappschuss von Tobutz im Freien

Mache einen Schnappschuss von Selfe im Freien

Mache einen Schnappschuss von Vesprit im Freien

Also: Wenn ihr in der Wildnis auf die Pokémon trefft, versucht nicht gleich, sie zu fangen, sondern macht einen Schnappschuss von ihnen. Das geht über das Kamera-Symbol oben rechts im Fangbildschirm.

Habt ihr das getan, ist die jeweilige Foto-Safari abgeschlossen und als Belohnung winkt eine weitere Begegnung mit dem entsprechenden Pokémon. Und die Exemplare aus den Foto-Safaris flüchten dann nicht aus dem Kampf, sondern können entspannter gefangen werden.

Wollt ihr weitere fangen, müsst ihr aber auf euer Glück in der Wildnis setzen.

Habt ihr sie schon geschnappt? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und alles andere zur Sinnoh-Tour erfahrt ihr hier:

Was ist die Sinnoh-Tour? Die Sinnoh-Tour läuft am Wochenende vom 24. und 25. August. Hier sind die Monster der vierten Generation, zu denen auch Selfe, Tobutz und Vesprit gehören, im Vordergrund. Außerdem kann man sich in Raids die Urformen schnappen, mit denen man mächtige Varianten von Dialga und Palkia erhält.

Generell gibt es jede Menge Pokémon zu fangen, auch die Chance auf einige Shinys ist gegeben. Aktuelle Infos findet ihr im Live-Ticker, der ganz oben verlinkt ist!