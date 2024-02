Pokémon GO: Live-Ticker zur Sinnoh-Tour 2024 – Der Samstag im Überblick

Die weltweite Sinnoh-Tour in Pokémon GO läuft am 24. und 25. Februar 2024. Im Live-Ticker von MeinMMO halten wir euch mit aktuellen Infos zum Event, den aktuellen Spawns und allem, was wichtig ist, auf dem Laufenden.

Was ist das für ein Event? Die Sinnoh-Tour stellt die Pokémon der 4. Generation in den Mittelpunkt. Schon vergangene Woche lief das Event lokal in Los Angeles, dieses Wochenende ist die weltweite ⁠Version dran.

Wann läuft die Sinnoh-Tour? Der Start ist um 10:00 Uhr am Samstag, der erste Tag endet dann um 18:00 Uhr.

Tag 2 folgt dann am Sonntag um ebenfalls 10:00 Uhr, bevor um 18:00 Uhr Schluss ist.

Beide Tage werden gefüllt von rotierenden Habitaten, Raids, Forschungen und mehr. Damit ihr immer wisst, was aktuell los ist, haben wir hier den Live-Ticker für euch.

Live-Ticker zur Sinnoh-Tour in Pokémon GO

08:50 Uhr In etwas mehr als einer Stunde geht es los. Wenn ihr eine generelle Übersicht wollt, findet ihr alle wichtigen Artikel im großen Info-Block unten. Und wenn ihr noch schaut, was ihr jetzt vor dem Event tun könnt: Hier findet ihr 10 Tipps zur Vorbereitung auf die weltweite Sinnoh-Tour in Pokémon GO. 08:30 Uhr Einen guten Morgen wünschen wir und willkommen zum Live-Ticker von MeinMMO! Ab 10:00 Uhr startet auch hierzulande die globale Sinnoh-Tour. Wir halten euch hier über die Habitatswechsel, aktuelle Entwicklungen und andere Inhalte des Events auf dem Laufenden. In anderen Zeitzonen konnten Spieler den ersten Tag zudem schon spielen. Dementsprechend gibt es bereits einige Infos, was im Event passiert.

Alle wichtigen Infos zur Sinnoh-Tour auf einen Blick

Worum geht es bei der Sinnoh-Tour?

Grundsätzlich dreht sich alles um die Pokémon aus der Sinnoh- und Hisui-Region. Die meisten Monster aus diesen Regionen könnt ihr während des Events fangen, einige von ihnen sind auch erstmals als Shiny verfügbar. Außerdem trefft ihr in den Raids auf die Ur-Formen von Dialga und Palkia.

