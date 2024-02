In Pokémon GO läuft an diesem Wochenende die große Sinnoh-Tour, bei der ihr Promo-Codes nutzen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle, die aktiv sind und welche Inhalte ihr dafür bekommt.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO findet am Wochenende die große weltweite Sinnoh-Tour statt, bei der ihr nicht nur auf zahlreiche Monster treffen könnt, sondern es auch den einen oder anderen Promo-Code gibt. Welche ihr nutzen könnt und auf welche Inhalte ihr euch dabei freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Aktuelle Infos zur GO Tour: Sinnoh findet ihr im Live-Ticker zum Event.

Diese Promo-Codes könnt ihr zur Sinnoh-Tour nutzen

Welche Codes sind aktiv? Wer sich kostenlos noch ein paar Items für die Sinnoh-Tour sichern will, der sollte folgende Promo-Codes nutzen:

GOTOURBONUS Durch diesen Code erhaltet ihr eine silberne Sananabeere sowie ein Sonderbonbon

0HY0UF0UNDM3 Dieser Code bringt euch die Forschung Globaler Hyperbonus: Geist im Gerät , mit der ihr euch eine Begegnung mit Rotom sichert. Achtet darauf, dass es sich bei den Zeichen um Nullen handelt und nicht um den Buchstaben O



Was solltet ihr zu den Promo-Codes wissen? In der Vergangenheit waren Promo-Codes seitens Niantic immer wieder zeitlich oder mengenmäßig begrenzt. Es kann sich also lohnen, sich mit dem Einlösen zu beeilen, bevor sie ablaufen.

Sollte es weitere neue Promo-Codes zur Sinnoh-Tour geben, dann werden wir die Liste an dieser Stelle für euch ergänzen. Für weitere aktuelle Themen empfehlen wir euch unseren Live-Ticker zum Event.

Bonus für Prime-Gaming-Nutzer: Wer darüber hinaus Prime-Gaming nutzt, der kann sich seit dem 09. Februar darüber ebenfalls einen Promo-Code generieren lassen und diesem in Pokémon GO einlösen. Dieser erhält folgende Items:

10 Hyperbälle

eine goldene Himmihbeere

Um euch diesen zu generieren, müsst ihr euch über Prime Gaming anmelden und dann in der Kategorie Pokémon GO auf Hol dir Inhalte im Spiel klicken. Im Anschluss wird ein persönlicher Code generiert, den ihr nur noch kopieren müsst.

So löst ihr Promo-Codes bei Android & Apple ein

Promo-Codes bei Andorid & Apple einlösen: Um euren Promo-Code einzulösen, müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Kopiert den Code

Öffnet die Seite vom Pokémon GO-Webstore

Meldet euch dort mit euren Pokémon GO-Zugangsdaten an

Klickt auf Angebot einlösen

Dort könnt ihr euren Promo-Code unter dem Punkt Aktionscode eingeben eintragen und mit Anwenden bestätigen

Ob alles geklappt hat, könnt ihr in eurem Spiel sehen. In der Regel öffnet sich eine kurze Information, ansonsten habt ihr die Möglichkeit, im Punkt Tagebuch nachzusehen. Dort werden die letzten Aktivitäten eures Accounts geloggt.

Kann man den Code auch im Ingame-Shop einlösen? Nein, ein Einlösen im Ingame-Shop ist seit 13. Februar nicht mehr möglich. Es ist also egal, ob ihr ein Android- oder Apple-Gerät nutzt, ihr müsst zum Einlösen von Promo-Code nun immer den Umweg über den Webstore gehen.

Habt ihr euch die Promo-Codes bereits gesichert? Wie gefallen euch die Inhalte? Und über welche Items würde ihr bei kommenden Codes freuen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch in den Kommentaren mit anderen Trainern zum Event aus.

