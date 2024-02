Pokémon GO: Trainer sind enttäuscht von der Sinnoh-Forschung – Wo sind Dialga und Palkia?

In Pokémon GO steht die große Sinnoh-Tour an, die euch rund um Dialga und Palkia eine Forschung bringt. Doch die Trainer sind jetzt davon enttäuscht, weil eine wichtige Sache fehlt. Wir von MeinMMO erklären euch, worum es dabei geht.

Um welches Event geht es? Heute, am 24. Februar, startet die große globale Sinnoh-Tour, die ganz im Zeichen der Raum-Zeit-Anomalien steht. Dialga und Palkia sowie ihre Urformen sind deshalb in den kommenden beiden Event-Tagen ein wichtiger Bestandteil, weshalb sie eine eigene Spezialforschung erhalten haben.

Doch gerade diese sorgt nun bei Trainern für jede Menge Frust. Warum sie so enttäuscht sind und was das für euch jetzt bedeutet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Dialga und Palkia gibt es nicht aus der Forschung

Warum sind die Trainer gefrustet? Wie bei jedem größeren Pokémon-Event wurde auch zur Sinnoh-Tour eine thematisch passende Spezialforschung durch die Entwickler konzipiert. Dabei dreht es sich in der Regel um Monster, die während eines Events eine wichtige Rolle einnehmen. So stehen an diesem Wochenende Dialga und Palkia im Mittelpunkt.

Im Rahmen der Forschung Weg nach Sinnoh , konnten Trainer entscheiden, ob sich ihre Forschung und die dazugehörigen Boni um Diamant (Dialga) oder Perle (Palkia) drehen soll. Dabei war es für viele Trainer selbstverständlich, dass sie im Rahmen der Forschung, die es während des Events gibt, einem Exemplar ihres gewählten Vertreters in der Urform begegnen können. Und auch die dazugehörige ursprüngliche Ankündigung im Spiel ließ darauf schließen.

Doch nun die Ernüchterung: Fehlanzeige! Wie Trainer aus den ersten Zeitzonen berichten, bei denen die Sinnoh-Tour bereits im Gange ist, wird es in der Spezialforschung „GO Tour 2024: Kommt Zeit, kommt Raum“ keine Begegnung mit Dialga oder Palkia geben.

Was bedeutet das für die Trainer? Wer sich eines der beiden Monster mit der entsprechenden Spezialattacke sichern will, muss also Raids machen und somit kostbare Pässe investieren. Beachtet, dass ihr die Urformen der beiden legendären Monster nur während der Habitate Historischer Hain und Geothermale Lagune in Raids finden könnt.

Mehr zum Thema Pokémon GO: So stark sind Ur-Palkia und Ur-Dialga als Angreifer von Max Handwerk

Trainer sind sauer: Das ist wirklich schäbig

Wie reagieren die Trainer? In der Community ist die Stimmung diesbezüglich aufgeheizt, denn viele hatten auf eine Begegnung gehofft, um sich die Spezialattacke zu sichern. So zeigt sich auch der Reddit-User AutumnalAlchemist enttäuscht und schreibt (via reddit.com):

In der Info für die Wahl des Diamant-/Perlen-Abzeichens stand, dass wir eine Begegnung mit diesem Pokemon erhalten würden. […] Es scheint, als wäre ich nicht der Einzige, der diese Begegnung erwartet hat. […] Jetzt sehe ich Berichte von Leuten, bei denen das globale Event begonnen hat und die mitteilen, dass es tatsächlich keine kostenlose Begegnung mit dem Pokemon gibt und man es nur in Schlachtzügen erhalten kann. Bin ich der Einzige, der denkt, dass das wirklich schäbig ist?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Trainer kritisieren Wortlaut in Ankündigung: Und damit ist er nicht allein, denn auch zahlreiche andere Trainer sind von dieser Entwicklung nicht begeistert. Dabei steht vor allem der Wortlaut zur Wahl des jeweiligen Monsters in der Kritik, weil hier direkt mit einer entsprechenden Begegnung einer der Urformen und ihrer Spezialattacke geworben wurde, wie man im Bild von AutumnalAlchemist sehen kann (via reddit.com).

So schreibt SlytherKitty13: Ja, ich meine, es hieß ‘begegne einem Ur-Pokemon …’, was sich sehr persönlich anhört, oder? Sie verwenden nie solche Formulierungen, wenn es um Pokemon geht, die in Raids gefangen werden sollen, vor allem, weil sie wissen, dass Leute, die Raids machen, nie nur einen machen. Sogar die ‘großen’ Pogo-Content-Leute, die Infografiken und Social-Media-Kram machen, schienen durch diese Formulierung davon überzeugt zu sein, dass die Spieler eine Begegnung erwarten sollten. Was für eine Enttäuschung.

Und auch Plus-Pomegranate8045 ist sich sicher, dass das besser gegangen wäre: Moment, wirklich? Das ist ja furchtbar, wenn es stimmt. Wenn das der Fall ist, hätten sie es einfach so formulieren können: ‘Begegnet der Urform von Dialga in Raids, die die Spezialattacke ‘Brüllen der Zeit’ kennen’, um jegliche Verwirrung zu vermeiden.

Wie geht es jetzt weiter? Wie aufmerksame Trainer aber bemerkt haben, wurde der Text im Spiel inzwischen angepasst. So kann man dort nun den Hinweis auf eine Begegnung aus Raid-Kämpfen entnehmen. Es ist also nicht davon auszugehen, dass die Entwickler hier in letzter Minute noch eine Änderung vornehmen.

Hattet ihr auch auf eine Begegnung aus der Forschung gehofft? Und seid ihr jetzt enttäuscht, dass es diese nicht geben wird? Oder wolltet ihr sowieso jede Menge Raids spielen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Alle aktuellen Infos, die ihr zur Sinnoh-Tour wissen müsst, findet ihr hier in unserem Ticker.