Pokémon GO: Weißer Screen ruiniert Raids für einige – Das könnt ihr tun

Bei der aktuellen Sinnoh-Tour in Pokémon GO stehen Raids mit Dialga und Palkia im Vordergrund. Hierbei berichten einige Trainer jedoch von Problemen.

Die Sinnoh-Tour hat einiges für euch zu bieten: Wechselnde Pokémon in Habitaten, seltene und legendäre Pokémon und einiges mehr. Die Sinnoh-Tour könnt ihr hier im Live-Ticker verfolgen.

Eines der wichtigsten Features sind Dialga und Palkia, die auch in ihren Urformen im Event dabei sind und in Raids auf euch warten.

Auf reddit berichten nun aber einige Trainer über Probleme im Zusammenhang mit den Raids. Diese sorgen dafür, dass manche die Trainer Raids nicht erfolgreich abschließen und die Pokémon fangen können.

Weißer Bildschirm, nachdem das eigene Team besiegt wurde

Was ist das für ein Problem? Das Problem kann auftreten, wenn das eigene Team im Raid besiegt wurde. Üblicherweise kehrt ihr dann zur Lobby zurück und könnt hier ein neues Team auswählen, mit dem ihr den Raid fortführt. Stattdessen kann es aktuell passieren, dass ihr einen weißen Bildschirm erhaltet und weder der Raid, noch das Spiel wie gewohnt funktionieren.

Was kann man bei dem Problem tun? Wenn der Fehler bei euch auftritt, könnt ihr den Raid dennoch erfolgreich abschließen, wenn ihr schnell seid. Wenn ihr Pokémon GO neu startet, könnt ihr dem Raid, er noch nicht beendet ist, erneut beitreten und ihn beenden. So erhaltet ihr wie gewohnt am Ende die Möglichkeit, das Pokémon zu fangen. Aber hier kommt es auf Geschwindigkeit an.

Wenn der Raid bereits beendet ist, fällt diese Möglichkeit weg. Dann habt ihr lediglich noch die Möglichkeit, den Support von Pokémon GO zu kontaktieren. Diesen erreicht ihr, wenn ihr das Menü von Pokémon GO über den PokéBall öffnet und hier auf Einstellungen geht. Oben rechts in der Ecke findet ihr anschließend den Punkt Hilfe .

Dort könnt ihr euer Problem schildern. Dies ist zwar kein garantierter Weg, um für den Raid entschädigt zu werden, jedoch besteht hier die Chance, dass ihr zumindest euren Raid-Pass zurückbekommt.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Problem selber schon gehabt? Hat der Neustart des Spiels bei euch geholfen, oder hat der Weg über den Support bei euch zu einer Entschädigung geführt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch heute in der Sinnoh Tour noch erwartet, werft einen Blick auf unsere Übersicht zum 2. Tag der Sinnoh Tour.