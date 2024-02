Pokémon GO: So geht es Samstagabend und an Tag 2 mit der Sinnoh-Tour weiter

In Pokémon GO geht die Sinnoh-Tour am Sonntag, dem 25. Februar 2024, weiter. Welche Inhalte sollte man noch mitnehmen? Wir fassen es zusammen.

Der erste Tag der Sinnoh-Tour endete am Samstagabend, um 18:00 Uhr. Damit ist aber noch nicht Schluss: Ihr könnt auch danach noch einige Boni nutzen, und der ganze Sonntag steht auch noch an.

Wir fassen hier für euch zusammen, wie es weitergeht, nachdem der erste Tag nun beendet ist. Der zweite Tag der Sinnoh-Tour beginnt am Sonntag, dem 25. Februar 2024, um 10:00 Uhr.

Welche Boni gelten noch direkt am Samstag, ab 18:00 Uhr in Pokémon GO?

Der erste Sinnoh-Tour-Tag endet um Punkt 18:00 Uhr, aber es gibt dennoch ein paar Boni, die ihr am Samstagabend und am Sonntagmorgen vor dem Start um 10:00 Uhr noch nutzen könnt. Dazu gehören folgende:

Ab 18:00 Uhr taucht Giratina in der Wandelform auf Arenen auf. Da könnt ihr Raids durchführen, wenn ihr es gebrauchen könnt. Auch Palkia und Dialga in ihrer normalen Form tauchen in Raids auf.

Es gibt immer noch Tauschboni, die durchgehend verfügbar sind: Halbe Sternenstaubkosten für jeden Tausch Sechs Spezialtausche pro Tag sind verfügbar

Ihr könnt weiterhin Showcases mit Palkia und Dialga in der Urform nutzen. Die sind noch bis 20:00 Uhr verfügbar.

Außerdem bleiben die befristeten Forschungen über Nacht verfügbar. Nur werden beispielsweise Spawns wie Selfe, Vesprit und Tobutz erst am Sonntag wieder auftauchen. Wird also schwer, die zu lösen. Aber wenn ihr noch Belohnungen abholen wollt, könnt ihr das tun.

Was passiert am Sonntag bei der Sinnoh-Tour, an Tag 2?

Grundsätzlich ist nach aktuellem Stand mit denselben Inhalten zu rechnen, wie am ersten Tag. Wer also den ersten Tag noch nicht spielen konnte, oder etwas verpasst hat, hat also die Möglichkeit, fehlende Dinge nachzuholen.

Was sollte ich unbedingt erledigen?

Es gibt einige Features, bei denen unsicher ist, wann sie das nächste Mal wiederkommen. Die sollte man zur Sicherheit also erledigen, bevor man sich ärgert.

Ein Beispiel: Die Spezialforschung „Kommt Zeit, kommt Raum“ bleibt zwar verfügbar, zeitlich unbegrenzt über den Sonntag hinaus. Allerdings solltet ihr auch hier schauen, sie rechtzeitig so weit zu lösen, dass ihr keine Features der Sinnoh-Tour mehr braucht – denn sonst kommt ihr da nicht voran. Ihr braucht schließlich ein Monster mit Abenteuereffekt, um die Forschung zu lösen.

Erledigt am Sonntag also folgende Dinge, wenn sie euch noch fehlen:

Holt euch Ur-Dialga und Ur-Palkia mit Abenteuereffekt – zumindest das eine, das ihr für die Forschung braucht.

Schnappt euch Regigigas und Bonbons für die übrigen Regi-Pokémon aus Party-Play-Aufgaben.

Holt euch ein weißliniges Barschuft, indem ihr Routen nutzt.

Nutzt den Promo-Code für Rotom, wenn euch das noch fehlt.

Fangt Selfe, Vesprit und Tobutz. Die regionalen werden danach wieder schwierig zu kriegen sein.

Wenn ihr die Shaymin-Forschung kaufen wollt: Die ist auch nur noch bis Sonntagabend verfügbar.

Brütet 10-km-Eier aus, um euch die regionalen Pokémon zu holen, die euch fehlen.

Wenn ihr vor allem Shinys jagt: Schnappt euch die neuen schillernden Pokémon der Sinnoh-Tour.

Ob am Sonntagmorgen noch weitere Inhalte hinzukommen, bleibt abzuwarten. Wenn das der Fall ist, halten wir euch aber wie immer hier auf MeinMMO auf dem Laufenden.

Sicher ist hingegen, dass wir ab kommender Woche mit einer neuen Season in Pokémon GO rechnen können, denn die aktuelle Season „Zeitlose Reisen“ endet am 01. März. Da sind also neue Spawns in der Wildnis zu erwarten, frische Events werden angekündigt, und wer weiß, was noch alles an Neuerungen hinzukommt.