Pokémon GO: Beeilt euch! Entwickelt heute 21 Pokémon für besondere Attacken

Einige dieser Pokémon, wie etwa Knakrack oder Rihornior, lohnen sich mit diesen Attacken extrem und gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

In Pokémon GO läuft aktuell die Sinnoh-Tour 2024, die ihr hier im Live-Ticker verfolgen könnt . Eines der Features dieser Tour ist, dass einige Pokémon ihre Spezialattacken erlernen können, wenn ihr sie entwickelt.

Die Sinnoh-Tour in Pokémon GO bringt die Spezialattacken für einige Pokémon zurück. Welche das sind, fassen wir hier zusammen.

