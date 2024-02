Pokémon GO: Abenteuereffekt aktivieren – So nutzt ihr Zeitenlärm und Raumschlag

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Ob es geklappt habt, seht ihr an einem kleinen Timer an der Seite eures Bildschirms. Beachtet, dass ihr immer nur einen der beiden Abenteuereffekte gleichzeitig aktiv haben könnt. Beachtet außerdem, dass die Boni zwar nützlich, aber nicht unbedingt günstig sind, wenn man auf die Bonbons und den Sternenstaub schaut.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

In Pokémon GO läuft gerade die globale Sinnoh-Tour 2024, die ihr hier im Live-Ticker verfolgen könnt. Teil dieser Sinnoh-Tour sind unter anderem die Raids mit den Ur-Formen von Dialga und Palkia.

In Pokémon GO könnt ihr neue Abenteuereffekte einsetzen und sollt das für eine Forschung auch tun. Wie es geht, fassen wir hier zusammen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to