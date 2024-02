Pokémon GO: Spieler nutzen Rauch 48-mal länger als normal – So viele Legendäre gab es

In Pokémon GO haben zwei Spieler den neuen Dialga-Effekt verwendet, um den Abenteuerrauch zu verlängern – auf 12 Stunden und 15 Minuten. Was war das Ergebnis?

Was ist der Abenteuerrauch? Den täglichen Abenteuerrauch können alle Trainer einmal am Tag verwenden. Dann tauchen für 15 Minuten lang besondere Spawns auf, solange man sich bewegt.

Der „Hauptgewinn“ dabei sind die legendären Galar-Versionen von Arktos, Lavados und Zapdos. Die sind aber verdammt selten und dann auch noch schwer zu fangen. Sie sind bekannt dafür, Trainer verzweifeln zu lassen, indem sie kaum auftauchen und dann abhauen, wenn man sie findet.

Nun wurde der Rauch Teil eines Experiments.

Wie sah das Experiment aus? Das Pokémon-GO-Duo „Grant and Alex“ nutzte den neuen Abenteuer-Effekt der Attacke „Zeitenlärm“ von Ur-Dialga für einen Stream. Diese neue Attacke konnte man schon beim lokalen GO Fest in Los Angeles bekommen, und auch beim kommenden globalen GO-Fest wird sie zu kriegen sein.

Das Besondere: Man kann sie auch außerhalb von Kämpfen einsetzen, um die Dauer von Items zu verlängern. Das gilt auch für den Abenteuerrauch oder Sternstücke. Doch die Kosten sind hoch: Für 6 Minuten Verlängerung muss man 5.000 Sternenstaub und 5 Dialga-Bonbons ausgeben.

Nun plante das Duo aber, den Rauch über 12 Stunden hinweg zu verlängern. Das kostete also ganze 600 Dialga-Bonbons und 600.000 Sternenstaub.

Auf X.com betonten die beiden, dass die ganze Zeit über auch ein verlängertes Sternenstück aktiv war, sodass auch einiges an Sternenstaub wieder zusammenkam. Am Ende, so „Grant and Alex“, waren es eher 340.000 Sternenstaub, als 600.000.

Aber: Was kam letztendlich dabei raus?

So viele Pokémon fingen die beiden – Wie sieht es mit Galar-Vögeln aus?

Das war das Ergebnis: Nach dem 48-mal verlängerten Abenteuerrauch hatten die beiden Streamer eine Menge Pokémon gefangen. Auf einem Account wurden 1027 Monster geschnappt, die mit dem Rauch erschienen, auf dem anderen 866 Pokémon.

In Sachen Galar-Vögel sah es aber eher dünn aus: Insgesamt 10 Begegnungen mit den Vögeln sammelten die beiden. 7 davon landeten bei Alex auf dem Account, 3 bei Grant. Aber: Gefangen haben die beiden keinen einzigen der legendären Vögel, auch, weil sie sich den Meisterball für andere Monster aufsparen. Mit den regulären Bällen kam es zu keinem Fangerfolg:

Es ist also weiterhin deutlich zu sehen: Die drei Monster zu kriegen, ist verflucht schwierig. Darüber hinaus sackten die beiden aber 5 Shiny-Pokémon ein.

Wie bekommt man die Attacke? Um selbst Items verlängern zu können, braucht man Ur-Dialga mit Zeitenlärm. Das erscheint am kommenden Wochenende in den Raids, wenn die globale Sinnoh-Tour läuft – aber nur in bestimmten Zeitfenstern. Außerdem wird auch Ur-Palkia auftauchen, das den Raumschlag beherrscht, mit dem man den Erkundungsradius für 10 Minuten erhöhen kann.

Allerdings solltet ihr bedenken, dass die Staub- und Bonbonkosten sehr hoch sind und man für lange Effekte sehr viel dieser Ressourcen investieren muss. Alles zu Ur-Dialga und Ur-Palkia sowie ihren Attacken lest ihr hier.