Pokémon GO: 7 Pokémon, die ihr fangen müsst, bevor die Sinnoh-Tour endet

Heute läuft der zweite und somit letzte Tag der Sinnoh Tour in Pokémon GO. Ihr solltet die Chance nutzen und euch 7 Pokémon des Events nicht entgehen lassen.

Pokémon GO steht aktuell ganz im Zeichen der Sinnoh-Tour. Heute, in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr ist der letzte Tag des Events, bei dem ihr erneut auf einige interessante Pokémon stoßen könnt. Diese lauern auf euch in der Wildnis, in Raids, in Forschungen und sogar auf Routen.

Die Sinnoh-Tour könnt ihr hier im Live-Ticker verfolgen.

7 Pokémon aus dem Event solltet ihr nicht verpassen, denn wann die Chance auf sie wiederkommt, ist unsicher. Wie ihr sie erhaltet, listen wir hier für euch auf.

Ur-Dialga und Palkia

Welche Pokémon aus Raids sollte ich nicht verpassen? Die mächtigsten Pokémon, die ihr euch im aktuellen Event noch schnappen solltet, sind Dialga und Palkia. Diese sind auch in ihren Urformen verfügbar, die jeweils über einen Abenteuereffekt verfügen. Ihr findet die beiden Pokémon in 5*-Raids.

Wenn ihr wissen wollt, wann genau ihr die beiden legendären Pokémon in Raids findet, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit dem Zeitplan zu den Habitaten.

Das Seen-Trio

Welche Pokémon aus der Wildnis sollte ich nicht verpassen? In der Wildnis findet ihr im Event 3 regionale, legendäre Pokémon, die ihr so schnell wohl nicht wieder finden werdet. Hierbei handelt es sich um das Seen-Trio , bestehend aus Selfe, Vesprit und Tobutz. Diese solltet ihr euch nach Möglichkeit nicht entgehen lassen.

Es gibt außerdem für jedes der 3 Pokémon eine befristete Forschung, bei der ihr jeweils ein Foto des Pokémon machen müsst, bevor ihr es fangt. Tut ihr das, könnt ihr das jeweilige Pokémon nochmal als Belohnung erhalten. So könnt ihr die Pokémon garantiert bekommen, auch wenn der eigentliche Fang in der Wildnis nicht funktionieren sollte.

Sogar als Shiny könnt ihr sie kriegen

Holt euch Regigigas und das weißlinige Barschuft

Regigias kriegt ihr über Party-Play: Neben den eben erwähnten befristeten Forschungen, gibt es noch eine weitere interessante befristete Forschung. Sie trägt den Titel Legenden: Nr. 0486 . Hierbei müsst ihr 3 Team-Herausforderungen absolvieren. Als Belohnung wartet hier eine Begegnung mit Regigigas auf euch.

Zudem erhaltet ihr für das erfolgreiche Absolvieren dieser Forschung nochmal jeweils 10 Bonbons für Regigigas, Regice sowie Registeel.

Barschuft gibt’s auf Routen: Wenn ihr im Event Routen absolviert, habt ihr auch hier die Möglichkeit, auf ein seltenes Pokémon zu treffen. Hierbei handelt es sich um das weißlinige Barschuft. Dieses Pokémon, welches ihr auch als Shiny finden könnt, hat in diesem Event sein Debüt in Pokémon GO. Wann es danach wiederzufinden sein wird, ist nicht bekannt.

Was haltet ihr von diesen Pokémon? Begebt ihr euch heute auf die Jagd nach ihnen, habt ihr sie bereits einsacken können? Oder seid ihr überhaupt nicht an ihnen interessiert? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit und tauscht euch mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, wie der 2. Tag der Sinnoh Tour abläuft, werdet ihr dazu bei uns ebenfalls fündig.