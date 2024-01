Wie ich mit einem Trick in Pokémon GO täglich Zeit spare und schnell schlechte Pokémon aussortiere

Ich nutze täglich einen Trick in Pokémon GO, um schnell gute von schlechten Pokémon auszusortieren. Welcher das ist, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? Ich habe mir vor längerer Zeit zwei Filter in Pokémon GO erstellt, die mir jeden Tag helfen, schnell Pokémon auszusortieren. Wie Filter in Pokémon GO benutzt werden, wissen die meisten. Mithilfe von Filtern können Pokémon nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Und diese Filter könnt ihr euch auch als Favoriten speichern, um diese jederzeit schnell zu benutzen.

Wie werden Filter gespeichert? Nachdem ihr einen Filter in der Suche benutzt habt und in das Suchfeld in eurer Pokémon-Box geht, könnt ihr auf Mehr anzeigen klicken. Danach werden euch eure zuletzt verwendeten Sucheingaben angezeigt. Tippt ihr eine der hier verwendeten Filter mit eurem Finger an und haltet diesen für kurze Zeit gedrückt, dann wird der Filter unter Favorit gespeichert.

Wenn ihr einen unter Favoriten gespeicherten Filter erneut für kurze Zeit gedrückt haltet, könnt ihr diesem einen Namen geben oder auch wieder entfernen.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

2 Filter, um schnell Pokémon für Raids und für die Kampfliga zu finden

Um welche Filter geht es? Ich habe jeweils einen Filter für Pokémon mit guten IV-Werten für Raids und einen für Pokémon mit entsprechenden IV-Werten für die Kampfliga gespeichert. Wenn ihr Pokémon für die Super- und die Hyperliga sammelt, solltet ihr nicht auf Pokémon mit 4 Sternen setzen. Die Filter sehen wie folgt aus:

Für Raid-Pokémon: 4*, 3*

Für Superliga- und Hyperliga-Pokémon: 0-1angriffs-wert&3-4verteidigungs-wert&3-4kp

Wie funktionieren die Filter? Da ihr für Raid-Pokémon die maximalen IV-Werte haben wollt, sucht der Filter für diese Pokémon nur nach Pokémon, die 3* oder 4* besitzen. Hierdurch werden nur Pokémon angezeigt, die sehr hohe IV-Werte besitzen und sich hiermit für Raids eignen.

Der Filter für die Super- und die Hyperliga hingegen sucht nach Pokémon, deren IV im Angriff zwischen 0 und 5 Punkten liegen und die für die Verteidigung- und die HP-IV zwischen 10 und 15 Punkten liegen. Hierdurch werden Pokémon angezeigt, die sich eher für den Einsatz in den entsprechenden Ligen eignen.

Wie kann ich die Filter alternativ anpassen? Den Filter für die Super- und Hyperliga könnt ihr beispielsweise auch so anpassen, dass nur Pokémon mit 0 Punkten im Angriffswert angezeigt werden. Hierzu müsst ihr am Anfang des Filters lediglich den Teil 0-1angriffs-wert durch 0angriffs-wert austauschen.

Welchen Vorteil bringen die Filter? Dadurch, dass ich diese beiden Filter unter Favoriten gespeichert habe, kann ich schnell darauf zugreifen. Wenn meine Pokémon-Box voll ist, sortiere ich die Pokémon nach den zuletzt Gefangenen zuerst und nutze nacheinander die beiden Filter. Alle Pokémon, die den Filtern entsprechen, markiere ich nun als Favoriten-Pokémon und verschicke die restlichen.

Hierdurch kann ich schnell unterwegs Pokémon versenden, ohne Gefahr zu laufen, dass ich gute Pokémon aus Versehen verschicke.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr selber Filter, auf die ihr täglich zurückgreift? Werft einen Blick auf die Events im Januar in Pokémon GO.