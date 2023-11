Pokémon GO: Trainer schwören auf „miese Werte“ statt auf 4 Sterne, aber nur in einem besonderen Fall

Ihr jagt den Monstern mit perfekter Bewertung in Pokémon GO hinterher? Nachvollziehbar. Aber nicht in jeder Situation sind die Top-Werte auch die besten.

Was sind 4 Sterne in Pokémon GO? Als „4-Sterne-Pokémon“, „100-Prozent-Pokémon“ oder auch einfach „Hundo“ bezeichnet man die seltenen Pokémon, die eine perfekte Bewertung haben.

Ist das der Fall, zeigt euch das Spiel bei der Bewertung durch eure Teamleiter die gewohnten 3 Sterne an, wobei der Bewertungssticker die Farbe wechselt. Zudem sehr ihr bei Angriff, Verteidigung und KP-Wert eine jeweils komplett gefüllte Leiste. „Perfekte Werte“ eben.

Doch manchmal sind die perfekten Werte nicht ideal: Nämlich dann, wenn ihr in der Super- oder Hyperliga spielen wollt.

Warum will ich manchmal einen miesen Angriff in Pokémon GO?

Das steckt dahinter: In der Reddit-Community zu Pokémon GO hat eine interessante Diskussion über die Werte der Pokémon begonnen. User „DaAwesomeCat“ fragt dabei, wieso manche Trainer darauf schwören, dass man lieber eine Werteverteilung von 0/15/15 anstatt 15/15/15 haben möchte.

Die Antwort: Die Ziffern stehen dabei jeweils für einen der drei Werte. 15/15/15 wäre ein „perfektes Pokémon“ mit idealen Werten, wie oben beschrieben. Ein 0/15/15 Pokémon hingegen hat einen miesen Angriffswert, aber weiterhin starke Defensiv- und KP-Werte.

Warum ist das gut? Wenn ihr in Raids oder der Meisterliga kämpft, dann wollt ihr immer das „Hundo“, also perfekte Werte. Anders sieht das aber in der Superliga und Hyperliga aus: Da kann sich der niedrige Angriffswert lohnen. Denn: Diese Ligen sind WP-beschränkt.

Die WP sind die Werte eures Pokémon, die seine Gesamtkraft darstellen. Die setzen sich unter anderem aus den Angriffs-, Verteidigungs- und KP-Werten zusammen, wobei allerdings die Attacke stärker gewertet wird.

Nun geht die Theorie so: In der Kampfliga sind starke Defensiv- und KP-Werte wichtiger als der Angriffswert, solange man gute Attacken hat. Deswegen sind Monster wie Azumarill, Schlurp oder Rocara in der Superliga gute Optionen, während sie in Raids nicht besonders relevant sind.

Ist nun der Angriffswert sehr hoch, steigen auch die WP schnell an – und dann kann es sein, dass ihr eure Monster auf hohen Leveln wegen der WP-Limits nicht verwenden könnt. Oder die Defensiv- und KP-Werte sind im Vergleich niedriger, als sie sein könnten, da der Angriffs-Wert ihnen nicht genug Platz innerhalb der WP-Limits bietet.

In Kürze: Wenn ihr einen niedrigeren Angriffswert habt, aber dafür hohe Defensiv- und KP-Werte, könnt ihr Pokémon mit einem höheren Level in der Liga einsetzen, als wenn ihr beispielsweise 15/15/15 hättet. Und das kann euch einen entscheidenden Vorteil in der Liga bringen.

Was haltet ihr von der Kampfliga? Spielt ihr dort auch, oder seid ihr sowieso nur in Raids oder in der Meisterliga unterwegs? Dann könnt ihr auch einfach auf „Hundos“ und die besten Angreifer in Pokémon GO setzen.