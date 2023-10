Das Feature soll durch den Release passend zum Halloween-Event eingeführt werden. Alle Inhalte des Halloween-Events in Pokémon GO zeigen wir euch hier.

Das, so die Entwickler, könnte gerade in den schwierigen Crypto-Raids , die man ja immer vor Ort absolvieren muss, besonders hilfreich sein.

In einer Präsentation des Features erklärten Entwickler, dass es so denkbar sei, auch Raids zu besiegen, die man in der Gruppengröße möglicherweise nicht oder nur schwer schaffen würde.

Party-Power: Die neue „Party-Power“ kann im Raid aktiviert werden und gibt euch einen Schadensboost auf Lade-Attacken. Die richten dann doppelt so viel Schaden an.

Entscheidend ist lediglich, dass man sich in der Nähe voneinander befindet. Man muss in der Nähe des Gruppenhosts bleiben, um die Party aufrechtzuerhalten.

Wann kommt Party Play? Das neue Feature startet am 17. Oktober, also bereits morgen.

In Pokémon GO wird das neue Feature „Party Play“ eingeführt. Dabei kann man als Gruppe von bis zu vier Spielern Challenges absolvieren, Belohnungen sammeln, Boni nutzen. Wir zeigen euch alle Infos.

