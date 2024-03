Pokémon GO: Spieler fürchteten, sie würden Jahre für die Sinnoh-Forschung brauchen – Jetzt reagiert Niantic

In Pokémon GO sorgte die Sinnoh-Forschung bei den Spielern in den letzten Tagen für einige Bedenken. Nun haben die Entwickler reagiert und eine Lösung gefunden. Wir von MeinMMO erklären euch, welche Änderungen euch dabei ab jetzt erwarten und wie die Trainer darauf reagieren.

Um welche Forschung geht es? Am 24. und 25. Februar 2024 fand in Pokémon GO die große globale Sinnoh-Tour statt, die euch nicht nur jede Menge Monster und Boni brachte, sondern auch die Spezialforschung GO Tour 2024: Kommt Zeit, kommt Raum .

Doch gerade diese sorgte nach Ende des Events für viel Diskussion in der Community und wurde nun, kurz nach dem Start der neuen Season Welt voller Wunder , von den Entwicklern geändert. Was es mit den Änderungen auf sich hat und was ihr zum Lösen nun machen müsst, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Niantic ändert 2 Aufgaben der Sinnoh-Forschung

Warum gab es Probleme mit der Forschung? In der Spezialforschung zur Sinnoh-Tour drehte sich alles um die Inhalte des gleichnamigen Events. So standen die legendären Pokémon Dialga und Palkia sowie deren Urformen hierbei im Mittelpunkt. Zum Lösen solltet ihr deshalb je nach ausgewählten Pfad ein entsprechendes Exemplar fangen und den jeweiligen Abenteuereffekt auslösen. Diesen konntet ihr euch beim Fangen der Urformen sichern.

Doch mit dem Ende der GO Tour verschwanden auch die legendären Pokémon wieder aus den Raids und ein Lösen der Aufgaben war dadurch für viele Spieler zunächst nicht mehr möglich. Da solche Pokémon auch gern einmal für eine längere Zeit aus dem Spiel verschwinden und niemand weiß, wann sie zurückkommen, hatten viele Angst, diese Quests erst in einigen Monaten oder sogar Jahren lösen zu können. Doch Niantic lässt diese Spieler jetzt aufatmen, denn sie haben die Forschung angepasst.

Alle neuen Aufgaben zur GO Tour 2024: Kommt Zeit, kommt Raum

Was wurde geändert? Wie erste Trainer beim Öffnen ihres Spieles bemerkten, wurden die Aufgaben auf den Tafeln 2 und 3 zur Sinnoh-Tour durch Niantic angepasst. So zeigen die beiden Reddit-User LiveNeedleworker8759 und Genshi_D in ihren Beiträgen die neuen Aufgaben.

Statt Dialga oder Palkia zu fangen und den jeweiligen Abenteuereffekt auszulösen, müsst ihr dort unabhängig von eurem gewählten Pfad nun folgende Aufgaben erledigen:

GO Tour 2024: Kommt Zeit, kommt Raum Tafel 2/4 Mache 10 Power-Ups bei Drachen-Pokémon Fange ein legendäres Pokémon



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

GO Tour 2024: Kommt Zeit, kommt Raum Tafel 3/4 Entwickle 3 Pokémon Mache 20 Power-Ups bei Drachen-Pokémon



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ein offizielles Statement der Entwickler zu den gezeigten Änderungen steht zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 05.03.2024 um 11:15 Uhr) allerdings noch aus.

Was ist mit den anderen Tafeln und den Belohnungen? Die Tafeln 1 und 4 sowie die jeweiligen Belohnungen aller Quests bleiben nach aktuellen Stand unverändert.

Gott sei Dank – Trainer sind erleichtert und dankbar

Trainer jubeln: In der Reddit-Community sind viele Spieler über die Änderung erleichtert und dankbar. Einige hatten schon nicht mehr mit einem solchen Entgegenkommen gerechnet und hatten sich bereits damit abgefunden, dass sich die Forschung zu anderen ungelösten Spezialaufgaben im Spiel gesellt. So kann man in den Kommentaren auf Reddit folgendes lesen:

PolishMiss86: Gott sei Dank, denn ich wusste, dass ich keine Chance mehr haben würde, sie abzuschließen, also bin ich dankbar, dass sie es geändert haben. Ich habe so schon genug unerledigte Aufgaben.

AdVegetable5896: Oh wow Niantic… Das ist wirklich toll.

PM_ME_UR_MUNCHIES: Meltan hat leider nicht funktioniert, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es irgendwann in den nächsten Monaten in Angriff nehmen kann, wenn ich über einen legendären Raid stolpere.

Vorgehen gab es bereits im letzten Jahr: Andere Spieler hatten aber genau drauf spekuliert, dass Niantic die Aufgaben anpassen wird. Denn bereits in der Vergangenheit gab es beim Lösen der Spezialforschungen Ein kosmischer Kumpane und Legendenjagd ähnliche Probleme, weshalb auch diese nach Ablauf des Events durch die Entwickler nochmal verändert wurden.

So schreibt Genshi_D in seinem Reddit-Beitrag: Ich fühle mich bestätigt, dass ich die Quest abgewartet habe. Wie zur GO Tour im letzten Jahr hat sich die Quest jetzt in etwas geändert, das jederzeit machbar ist.

Seid ihr auch erleichtert, dass Niantic die Aufgaben endlich angepasst hat? Oder hattet ihr die Forschung schon abgeschrieben? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Welche legendären Pokémon euch im März erwarten, haben wir hier für euch zusammengefasst.